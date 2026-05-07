ΠΑΣΟΚ Λασιθίου για την υποβάθμιση της χειρουργικής κλινικής στο ΓΝΑΝ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Λασιθίου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, μιας κρίσιμης δομής υγείας για ολόκληρη την περιοχή.

Η σημερινή εικόνα της κλινικής δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκυριακών δυσκολιών, αλλά συνέπεια συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και διαχρονικών παραλείψεων. Η υποστελέχωση, η εξάντληση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και η αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όσο και την ασφάλεια των πολιτών.

Δυστυχώς, η Χειρουργική Κλινική δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Την ίδια πορεία υποβάθμισης φαίνεται να ακολουθούν και άλλες βασικές κλινικές του νοσοκομείου, αλλά και συνολικά των νοσοκομείων του νομού, όπως η Καρδιολογική και η Παθολογική, καθώς και λοιπά τμήματα που λειτουργούν οριακά, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και πόρων, όπως σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και οι αναισθησιολόγοι. Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που σταδιακά αποδυναμώνεται, αντί να ενισχύεται.

Η διοίκηση, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, οφείλει να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή διαχείριση και να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με δημόσιες αντιπαραθέσεις και λογικές μετάθεσης ευθυνών. Η κοινωνία του Λασιθίου απαιτεί λύσεις, σχέδιο και υπευθυνότητα.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι ευθύνες του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση των νοσοκομείων του νομού. Η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της αποδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε τέτοιες καταστάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στέκεται σταθερά στο πλευρό των υγειονομικών και των πολιτών του Λασιθίου και απαιτεί άμεσα:

Την ενίσχυση της Χειρουργικής Κλινικής με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Την ουσιαστική στήριξη και των υπόλοιπων κλινικών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Τη διασφάλιση της πλήρους, ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας των νοσοκομείων συνολικά.

Την αποκατάσταση κλίματος συνεργασίας, σοβαρότητας και εμπιστοσύνης στη διοίκηση των δομών υγείας.

Την άμεση κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως των αναισθησιολόγων.

Την ανάληψη ευθυνών από τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

Η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.

Η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να παραμείνει σιωπηλή απέναντι στην υποβάθμιση και την απαξίωση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και συνολικά των δημόσιων δομών υγείας του Λασιθίου.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου