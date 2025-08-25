CAFE MELI
Παρθενική άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Allura της Oceania Cruises στο Λιμάνι Ηρακλείου

Το Λιμάνι Ηρακλείου υποδέχθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MS Allura της Oceania Cruises, σηματοδοτώντας την παρθενική του προσέγγιση στην Κρήτη και ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του Ηρακλείου στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.

Με χωρητικότητα περίπου 1.200 επιβατών, το Allura αποτελεί το νέο στολίδι του στόλου της Oceania Cruises, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας και αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η άφιξή του στο Ηράκλειο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των κορυφαίων cruise lines στις υποδομές και τις δυνατότητες του λιμανιού, το οποίο εξελίσσεται σταθερά σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της παράδοσης, πραγματοποιήθηκε επάνω στο πλοίο η καθιερωμένη τελετή ανταλλαγής πλακετών. Ο Καπετάνιος του πλοίου κ. Lujak Leo Deck υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, αποτελούμενη από την Υπεύθυνη Κρουαζιέρας κ. Κυριακή Καμπανά και τον Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γιώργο Καρούζο. Κατά τη διάρκεια της τελετής αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα και εκφράστηκε η αμοιβαία πρόθεση για στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

Η πρώτη προσέγγιση του Allura έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο. Ο ΟΛΗ επενδύει σε καινοτόμες υποδομές, βιώσιμες πρακτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με στόχο να προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τον πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης με την ασφάλεια και την άνεση ενός σύγχρονου λιμανιού.

Η στρατηγική αυτή τοποθετεί το Λιμάνι Ηρακλείου στην πρώτη γραμμή των επιλογών των διεθνών cruise operators, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα της πόλης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική οικονομία.

