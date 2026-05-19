Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Το πρόγραμμα «Ασφαλές Βήμα» (25-29 Μαΐου 2026) – μία στοχευμένη πιλοτική παρέμβαση αγωγής οδικής ασφάλειας για μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Αγίου Νικολάου που υλοποιείται με την συνεργασία του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Υγείας του δήμου παρουσιάστηκε σήμερα (18/5) σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο παλαιό δημαρχείο της πόλης.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της καλλιέργειας υπεύθυνης κυκλοφοριακής συμπεριφοράς ήδη από την παιδική ηλικία με στόχο την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων από το σπίτι τους – προς το σχολείο και αντίστροφα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή μετακίνηση των παιδιών ως πεζών στο αστικό περιβάλλον.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Υγείας κ. Γιάννης Ρουκουνάκης που κατέθεσε την ιδέα για την οργάνωση της συγκεκριμένης δράσης αναφέροντας ότι η προστασία των παιδιών είναι ένα θέμα που ενώνει συνολικά τις κοινωνίες ενημέρωσε ότι το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου σε μια υποδειγματική συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκινά μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που της δώσαμε ένα όνομα-υπόσχεση: «Ασφαλές Βήμα».

Η δράση αυτή ξεκινά – όπως ενημέρωσε από τα δημοτικά σχολεία της πόλης του Αγίου Νικολάου ενώ μελλοντικά στόχος είναι να επεκταθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου, ώστε όλοι οι μαθητές να ενημερωθούν πριν μεταβούν στο γυμνάσιο.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης ανέφερε ότι το Τμήμα Τροχαίας από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την συγκεκριμένη δράση, δεδομένου ότι διαχρονικά η υπηρεσία εκτός από το κομμάτι της καταστολής δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της ενημέρωσης της πρόληψης με εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα και στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης με απώτερο στόχο να γίνουν τα σημερινά παιδιά μια γενιά καλύτερων και ευσυνείδητων οδηγών με κυκλοφοριακή παιδεία.

Στην συγκεκριμένη δράση (εκπαιδευτική – βιωματική) θα συμμετέχει τόσο ο ίδιος όσο και εκπρόσωποι του τμήματος τροχαίας ενώ στους μαθητές – όπως ενημέρωσε -θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ανοιχτού τύπου) που έχει συντάξει η υπηρεσία για να συμπληρωθούν καθώς και τρίπτυχο με οδηγίες και συμβουλές.

Η κ. Αικατερίνη Ρηνάκη επόπτρια ποιότητας εκπαίδευσης στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου μιλώντας για το πρόγραμμα «ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ» υπογράμμισε ότι « η ανάγκη υλοποίησης του προκύπτει από την διαρκώς αυξανόμενη έκθεση των παιδιών σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς και από το σχολείο, αλλά και από τη γενικότερη ανάγκη ενίσχυσης της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού βρίσκονται σε μία μεταβατική ηλικιακή φάση κατά την οποία αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας στις μετακινήσεις τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αντίληψης κινδύνου και της ικανότητας λήψης ασφαλών αποφάσεων στον δρόμο δεν θεωρείται αυτονόητη, αλλά απαιτεί συστηματική εκπαίδευση, βιωματική εξάσκηση και συνεχή ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα «Ασφαλές Βήμα» εστιάζει όχι μόνο στη θεωρητική ενημέρωση, αλλά κυρίως στη βιωματική προσέγγιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών.

Η συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας, της Τροχαίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύει τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης σε ζητήματα πρόληψης και ασφάλειας των παιδιών. Μέσα από τη συνέργεια των εμπλεκόμενων φορέων επιδιώκεται η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας οδικής ασφάλειας, η οποία θα ενισχύει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό στους κανόνες κυκλοφορίας και τελικά την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών και μαθητριών».

Η κ. Νικολέτα Τσάκωνα προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής προστασίας και Παιδείας του δήμου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έγκαιρη εκπαίδευση σε πρακτικές δεξιότητες και συμπεριφορές προλαμβάνει ατυχήματα και διαμορφώνει υπεύθυνους χρήστες στο δρόμο.

Να σημειώσουμε ότι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αφορά περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Αγίου Νικολάου και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 25/5: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Τρίτη 26/5: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Τετάρτη 27/5: 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Πέμπτη 28/5: 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Παρασκευή 29/5: 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Το ημερήσιο πρόγραμμα δράσεων διαμορφώνεται ως εξής:

10:00 – 10:30: Ενημέρωση μαθητών/μαθητριών και συμπλήρωση ερωτηματολογίου έναρξης

10:30 – 11:15: Πρακτική εφαρμογή και βιωματική άσκηση στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου

11:15 – 11:30: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ολοκλήρωσης και αποτίμηση δράσης

Να σημειώσουμε ότι κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου παρουσιάστηκε το προωθητικό video της δράσης που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Μάνος Σφυράκης. https://www.youtube.com/watch?v=NMik3SVuBzU