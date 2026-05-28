ΚΡΗΤΗ

Παρουσίαση τεχνικών προτάσεων, έργων λιμνοδεξαμενών στις Περιοχές Τσικαλαριά και Ζάκρος, στην Π.Ε. Λασιθίου

28 Μαΐου 2026
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, για την παρουσίαση τεχνικών προτάσεων που αφορούν τις λιμνοδεξαμενές στις περιοχές Τσικαλαριά και Ζάκρο, έργα ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση των υδατικών υποδομών και την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα των ευρύτερων περιοχών.

Σε αυτήν συμμετείχαν, ο γεωλόγος Σεραφείμ Σκοβολάς, ο τοπογράφος – υδραυλικός Χρήστος Ριζιώτης, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κουτσουρά, Νικήτας Παπαδάκης, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ζάκρου, Μιχάλης Τζουανάκης, ο γραμματέας του ΤΟΕΒ Ζάκρου, Νίκος Φυτρολάκης, η διευθύντρια τεχνικών έργων της ΠΕ Λασιθίου, Μαρία Γεροντή, τα μέλη του ΤΟΕΒ Κουτσουρά, Γιώργος Μυλωνάκης, Μανόλης Φιλιππάκης και Μανόλης Τσομπανάκης, καθώς και ο σύμβουλος του ΤΟΕΒ Κουτσουρά, Γιώργος Λιανάκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στην σύσκεψη, υπογράμμισε τη σημασία της ωρίμανσης και προώθησης έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της λειψυδρίας και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

