Παρουσία του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη

30 Μαρτίου 2026
Στο επίκεντρο των εξελίξεων για τη σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση βρέθηκε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2026.

Το συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στον χώρο της ΔΕΘ-HELEXPO, ξεκίνησε με κάθε επισημότητα το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου. Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν από κοινού ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Βασίλης Σπανάκης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης και συνεργασίας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα κ. Άννα Οικονόμου, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νίκο Καμινογιαννάκη, καθώς και στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε τμήμα των εργασιών συμμετείχε και η αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Πολυχρονάκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι του Δήμου συμμετείχαν σε στοχευμένες συζητήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως:

– οι θεσμικές αλλαγές που αναμένονται στη λειτουργία των Δήμων μέσω του νέου Κώδικα,

– οι νέες ψηφιακές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,

– η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας,

– σύγχρονα μοντέλα συνεργασίας για την αύξηση των εσόδων και την επιτάχυνση της υλοποίησης δημοτικών έργων.

Σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων, που σχετίζονται με την κλιματική κρίση και την ψηφιακή μετάβαση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας  του Δήμου Αγίου Νικολάου και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της επόμενης ημέρας.

