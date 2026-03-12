Η λογική στο περιθώριο, οι οχλούσες παρεμβάσεις εν μέσω τουριστικής σεζόν, στο προσκήνιο

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία η δημοτική αρχή προχωρά στην καθαίρεση των πεζοδρομίων του παραλιακού δρόμου προκειμένου να επανέλθει η διπλή κυκλοφορία, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι ο Δήμαρχος επιλέγει να λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο την εκπλήρωση προεκλογικών εξαγγελιών και όχι το πραγματικό συμφέρον της πόλης.

Η παράταξή μας έχει ήδη εκφράσει δημόσια και τεκμηριωμένα τις σοβαρές αντιρρήσεις της για αυτή την επιλογή. Ωστόσο, όσα παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή σκοπεύει να προχωρήσει.

Πρώτον, ενώ ο ίδιος ο Δήμαρχος επικαλείται συστηματικά την έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού στον Δήμο για να δικαιολογήσει καθυστερήσεις σε βασικά έργα και υπηρεσίες, χθες μας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες καθαίρεσης των πεζοδρομίων και οι εκσκαφές, θα γίνουν με «ίδια μέσα» του Δήμου — μάλιστα με κάποια μηχανήματα που ο Δήμος μας δεν διαθέτει. Πρόκειται για μια προφανή αντίφαση που γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς πραγματικά σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το έργο.

Δεύτερον, οι υπόλοιπες εργασίες — ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές — θα προχωρήσουν, με απευθείας ανάθεση (74.400 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε αδιευκρίνιστο χρόνο. Δηλαδή η δημοτική αρχή σχεδιάζει να ξεκινήσει παρεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, την ώρα που η τουριστική περίοδος μόλις ξεκινά.

Τρίτον, η δημοτική αρχή επικαλείται την ψήφιση της κυκλοφοριακής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αποσιωπώντας όμως ότι η μελέτη αυτή δεν έχει ακόμη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, δηλαδή από το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Χωρίς αυτές τις εγκρίσεις είναι προφανές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία άμεση υλοποίηση και να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία.

Τέταρτον, σύμφωνα με την ίδια τη μελέτη που παρουσίασε η δημοτική αρχή και μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα αρχιτεκτονική μελέτη και ανάπλαση του παραλιακού!!! προβλέπεται η τοποθέτηση κολωνακίων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, από την πλευρά των κτιρίων, ώστε να μπορούν να κινούνται οι πεζοί λόγω των ιδιαίτερα στενών πεζοδρομίων. Είναι τουλάχιστον ειρωνικό ότι η ίδια δημοτική παράταξη που κατηγορούσε τα κολωνάκια και υποσχόταν ότι θα τα «εξαφανίσει», τώρα σχεδιάζει να τα πολλαπλασιάσει σε ένα από τα πιο τουριστικά περάσματα της πόλης, δημιουργώντας μια αισθητικά προβληματική εικόνα.

Την ίδια στιγμή που οι σύγχρονες τουριστικές πόλεις επενδύουν στον δημόσιο χώρο, στην κίνηση των πεζών, στα ποδήλατα, στο πράσινο και στην ποιότητα του παραλιακού μετώπου, η δημοτική αρχή επιλέγει να μετατρέψει τον παραλιακό δρόμο της πόλης μας σε έναν περιφερειακό αυτοκινητόδρομο. Και όλα αυτά σε έναν δρόμο όπου τα τελευταία χρόνια, με τη μονή κατεύθυνση κυκλοφορίας, τα τροχαία ατυχήματα ουσιαστικά μηδενίστηκαν, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες. Αντί να ενισχυθεί αυτή η κατεύθυνση, ο Δήμαρχος επιλέγει να επιστρέψει σε ένα μοντέλο κυκλοφορίας που δίνει προτεραιότητα στα αυτοκίνητα, προκειμένου να ικανοποιήσει προεκλογικές δεσμεύσεις και συγκεκριμένα ακροατήρια.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι για να υλοποιηθεί αυτή η επιλογή, η δημοτική αρχή δηλώνει επίσημα έτοιμη να ξεκινήσει βαριές και οχλούσες εργασίες καθαίρεσης πεζοδρομίων μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς δρόμους της πόλης. Αγνοώντας πλήρως τη ζημιά που θα προκληθεί στις επιχειρήσεις, στα ξενοδοχεία και στη συνολική εικόνα της πόλης απέναντι στους επισκέπτες.

Η πόλη δεν μπορεί να μετατραπεί σε εργοτάξιο μέσα στο καλοκαίρι για να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες. Ούτε μπορεί να σχεδιάζεται η καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών με πρόχειρες αποφάσεις, αντιφάσεις και βιαστικές κινήσεις.

Η δημοτική αρχή οφείλει να σταματήσει αυτόν τον σχεδιασμό, να εξασφαλίσει πρώτα όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η πόλη χρειάζεται υπευθυνότητα, σχέδιο, όραμα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στην οικονομία της — όχι αποφάσεις που θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι λύνουν.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ