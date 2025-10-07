CAFE MELI
Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

07/10/2025
Σε άμεσες ενέργειες για την επίλυση του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρου Τζεδάκη.

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στη Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελαιουργικών Φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Κρήτης.

Αφορμή της σύσκεψης ήταν η πρόσφατη τροποποιητική Υπουργική Απόφαση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εφαρμογή και χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ. Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει την απόρριψη ή την εξ ολοκλήρου ανάκτηση της στήριξης για κάθε αίτηση πληρωμής σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Αυτή η αυστηρή κύρωση δεν περιλαμβανόταν στην αρχική Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα 24 από τα 25 συνολικά Επιχειρησιακά Προγράμματα που είχαν αρχικά εγκριθεί στην Περιφέρεια Κρήτης να κινδυνεύουν πλέον με απόρριψη. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να ανατρέψει τον επενδυτικό σχεδιασμό τετραετίας των φορέων και να οδηγήσει σε οικονομική τους κατάρρευση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης, έχει ήδη αποστείλει το υπ’ αριθ. πρωτ. 328325/26-09-2025 έγγραφο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στο έγγραφο αυτό, τονίζεται ο αιφνιδιασμός των Ο.Ε.Φ. και οι καταστροφικές συνέπειες που θα επιφέρει η εφαρμογή της νέας απόφασης σε ήδη δρομολογημένες επενδύσεις.

Κατά τη σημερινή σύσκεψη, και με στόχο την απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνέχιση της λειτουργίας των Ο.Ε.Φ. της Κρήτης, αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση κλιμάκωση των ενεργειών. Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρου Τζεδάκη, μαζί με εκπροσώπους των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Αθήνα, προκειμένου να εκτεθεί η σοβαρότητα της κατάστασης και να αναζητηθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

