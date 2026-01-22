Παρέμβαση Θ. Χαριτάκη για την τιμολογιακή πολιτική στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Την ανάγκη να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η νέα τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας Αγίου Νικολάου ανέδειξε ο Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, Θωμάς Ν. Χαριτάκης, μετά από επικοινωνία που είχε με μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης Αγίου Νικολάου.

Όπως επισημάνθηκε, καταργήθηκαν αιφνιδιαστικά οι εκπτώσεις στα τέλη ελλιμενισμού για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη μόνιμων κατοίκων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση, γεγονός που επιβαρύνει άμεσα δεκάδες οικογένειες της πόλης και πλήττει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τη Μαρίνα.

Παράλληλα, σε συνάντηση που είχε με μέλη του Συλλόγου Θαλασσίων Σπορ και Σκαφών Αναψυχής, έγινε γνωστό ότι η κατάργηση των εκπτώσεων για τα επαγγελματικά σκάφη οδηγεί σε αυξήσεις που φτάνουν έως και το 50%, επιβαρύνοντας σοβαρά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Χαριτάκης ζήτησε την εισαγωγή των δύο ζητημάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η Μαρίνα Αγίου Νικολάου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και οι αποφάσεις που την αφορούν οφείλουν να λαμβάνονται με διαφάνεια, διάλογο, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.