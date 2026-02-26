Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε άλλα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης

Σε άλλα τρία οδικά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, επεκτείνεται το πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ), με τις σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ενεργοποιείται η διαδικασία για την εκκίνηση των έργων από τον παραχωρησιούχο στα τμήματα:

– Σούδα – Γεωργιούπολη (Π.Ε. Χανίων),

– Ρέθυμνο – Γεροπόταμος (Π.Ε. Ρεθύμνου) και

– Πετρές – Ατσιπόπουλο (Π.Ε. Ρεθύμνου).

Σκοπός των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε επτά σημεία στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ είναι η μείωση των ατυχημάτων, προτού ολοκληρωθεί η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

Με αφορμή την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η ανάγκη να γίνει ασφαλέστερη η οδήγηση στον ΒΟΑΚ είναι επείγουσα, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου, ο οποίος σήμερα, κατασκευάζεται. Ήδη τα αντίστοιχα μέτρα είναι σε ισχύ στα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα. Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που γίνονται σε επικίνδυνα τμήματα του ΒΟΑΚ βασίζεται στη θετική διεθνή, αλλά και εγχώρια εμπειρία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ανάλογων μέτρων στον παλιό οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος. Εκεί περιορίστηκαν σημαντικά τα θανατηφόρα τροχαία και οι μετωπικές συγκρούσεις πριν ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος. Αυτό επιδιώκουμε και στην Κρήτη, να μειώσουμε άμεσα τον αριθμό των ατυχημάτων στον ΒΟΑΚ, να προστατέψουμε ανθρώπινες ζωές. Καλούμε τους συμπολίτες μας να επιδείξουν υπομονή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς θα πρέπει να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του δρόμου».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ακόμα και σε έναν μεγάλο οδικό άξονα όπως ο ΒΟΑΚ, τα έργα που τη διασφαλίζουν προηγούνται της λειτουργικότητάς του. Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια στα τμήματα Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Πετρές – Ατσιπόπουλο με έργα σε σημεία του δικτύου στα οποία έχουν καταγραφεί τα περισσότερα ατυχήματα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποστηρίζει με έμφαση τις παρεμβάσεις αυτές και σε ό,τι αφορά στην Κρήτη χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτές έχουν βρει τη συναίνεση τόσο των τοπικών αρχών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την καθημερινή ασφάλεια και ζωή των πολιτών».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέφερε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τον Ιούλιο, προχωρά στην άμεση εφαρμογή στοχευμένων μέτρων οδικής ασφάλειας στο τμήμα Κίσσαμος – Λινοπεράματα Ηρακλείου του ΒΟΑΚ, με τμηματική υλοποίηση σε επτά διακριτά τμήματα, βάσει προτεραιοποίησης και τεχνικής αναγκαιότητας.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα δύο πρώτα τμήματα και τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν μετρήσιμη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την οδική ασφάλεια, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι οι πολίτες ανταποκρίθηκαν υπεύθυνα και επέδειξαν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης στα νέα μέτρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες προχωρούν ήδη σε τρία ακόμη τμήματα του άξονα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, σχολιάζοντας την εξέλιξη, δήλωσε:

«Η έγκριση των νέων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε τρία κομβικά τμήματα του ΒΟΑΚ στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, είναι μια απολύτως θετική και επιβεβλημένη εξέλιξη στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Για την Περιφέρεια Κρήτης, η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους του νησιού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Τα έργα οδικής ασφάλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας, και όπως έχουμε τονίσει, θα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν βάσει των υπαρχουσών μελετών, διασφαλίζοντας την ομαλή μετακίνηση στο υφιστάμενο δίκτυο μέχρι την πλήρη κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Μέσα από τη διαρκή διεκδίκηση και τη στενή συνεργασία, θα μπορέσουμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο έργο για το νησί μας, που τόσα χρόνια έχουμε ανάγκη».

Τεχνικά Στοιχεία

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, συνολικά, περιλαμβάνουν:

Διαμόρφωση διατομής τριών (3) λωρίδων τύπου «β2+1» με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης μήκους 1 – 2,5 χλμ., εναλλασσόμενη στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, όπου το πλάτος του οδοστρώματος είναι ≥ 11,00 μ.

Κλαδοκοπές και φυτοκοπές της παράπλευρης βλάστησης και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων για τη διασφάλιση της ορατότητας.

Πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατόν, στα τμήματα μίας λωρίδας.

Αναδιαμόρφωση των (56) υφιστάμενων κόμβων, ΣΕΑ και εισόδων – εξόδων.

Διαμόρφωση δύο (2) νέων κόμβων (Γεροπόταμου & ΧΥΤΑ Ηρακλείου), για τους οποίους έχει επισημανθεί η σχετική ανάγκη από την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς.

Φωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση όπου απαιτηθεί.

Σε όλο το μήκος του τμήματος που εφαρμόζονται τα μέτρα Οδικής Ασφάλειας θα υπάρχουν κολωνάκια στο μέσο του δρόμου.

Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν στα εξής: