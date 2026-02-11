CAFE MELI
Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και αναπτυξιακός σχεδιασμός για το Οροπέδιο Λασιθίου

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της πρόσβασης προς το Οροπέδιο Λασιθίου, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στη διάρκεια συνάντησης εργασίας που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η βελτίωση του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί από τη Χερσόνησο στο Οροπέδιο Λασιθίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μανόλης Χρονάκης και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχρού « Ο Ξένιος Ζευς» Μαρία Πιταροκοίλη.

Είχε προηγηθεί τεχνική αυτοψία στην Επαρχιακή Οδό 53 (Χερσόνησος – Μοχός – Κράσι – Αβδού – Άμπελος – Οροπέδιο), παρουσία και του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, καθώς και της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου Χαράς Τριαματάκη.

Άμεση δρομολόγηση έργων συντήρησης

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αξιολογήθηκαν τα τεχνικά δεδομένα και αποφασίστηκε η άμεση δρομολόγηση εργολαβίας συντήρησης, προϋπολογισμού 3 έως 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η άμεση θωράκιση του οδικού δικτύου και η ασφαλής μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στα σημεία που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προστασία των πρανών για την αποφυγή κατολισθήσεων. Αποκατάσταση καθιζήσεων, με ειδική τεχνική μέριμνα στο τμήμα διέλευσης από την Ιερά Μονή Κεράς. Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις. Αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού, ειδικά στην περιοχή του Αυχένα Αμπελού, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ορατότητας λόγω ομίχλης.

Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός

Παράλληλα με τα άμεσα έργα, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου (εξομάλυνση στροφών και κλίσεων) και η διερεύνηση της κατασκευής σήραγγας στο τμήμα Αβδού – Αμπελού. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα εξεταστεί ως προς τη σκοπιμότητα και την εφικτότητά του.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δήμους Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, συνεχίζει τις προσπάθειες για την άρση της απομόνωσης της περιοχής, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την τουριστική ανάπτυξη.

