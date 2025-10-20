Ιεράπετρα: Η παράταξη Γουλιδάκη για την έλλειψη διαβούλευσης για το επίδομα σε γιατρούς

Συνεδρίασε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2025 στην ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Η δημοτική μας παράταξη. Κυριάρχησε στην συνεδρίαση η εισαγωγή στο Δ. Σ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10 2025 το θέμα της λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και η παροχή κινήτρων για την στελέχωσή του.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η εύρυθμη λειτουργία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και η τεκμηρίωση της απολύτως επιτακτικής ανάγκης της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο γεωγραφικό σημείο της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που έχουμε την ευλογία να βρίσκεται ,έχει διατυπωθεί προφορικά και γραπτά προ πολλών ετών, σε όλους τους τόνους και σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς και πολιτειακούς φορείς της χώρας.

Η μόνιμη πλέον και καταγεγραμμένη σταθερή φθίνουσα και μη αναστρέψιμη έως σήμερα σταδιακή αποστελέχωση , η ελλιπής, και μειούμενη χρηματοδότηση, η απαξίωση, και υποβάθμιση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ είναι τοις πάσιν γνωστόν και είναι αδύνατον να κρυφτεί υπό τον ήλιο των επικοινωνιακών τεχνασμάτων του Υπουργείου Υγείας.

Τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια, η ιδιωτική Νεφρολογική Κλινική και κάθε είδους ιδιωτική πρωτοβουλία παροχής υπηρεσιών υγείας στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ κλείνουν ερμητικά τις πόρτες τους ασφαλίζοντάς τις ,με βάση την οκτάωρη λειτουργία των πέντε ημερών την εβδομάδα. ΣΒΚ εορτές αργίες η ιδιωτική υγεία είναι ανύπαρκτη ακόμα και για εκείνους που οικονομικά έχουν ευχέρεια προσφυγής σ αυτήν

Τι μας έχει απομείνει άραγε από δημόσιες υπηρεσίες σ αυτήν την γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή της ΕΥΡΩΠΗΣ της ΜΕΣΟΓΕΊΟΥ ,της ΕΛΛΑΔΑΣ της ΚΡΗΤΗΣ στον ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ?

Σ αυτό το απελπιστικά ασφυκτικό κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλον εξ αιτίας και της μάστιγας της εγκατεστημένης προ πολλού λειψυδρίας και της έλλειψης έργων ανάσχεσής της, γίνεται απολύτως αντιληπτό πόση τεράστια είναι η ανάγκη να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την στελέχωση και ομαλή συνέχεια στην λειτουργία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Η Δημοτική αρχή της παράταξης του κ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ δύο σχεδόν συναπτά έτη, και ενώ είχε οχληθεί και κληθεί από σύσσωμη την αντιπολίτευση για την επιτακτική ανάγκη ενός διευρυμένου μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου και προσκεκλημένους τον πολιτικό προιστάμενο του Υπουργείου Υγείας, την συντοπίτη μας από ΣΗΤΕΙΑ Υφ. Υγείας , τον πολιτικό προιστάμενο ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, την διοικήτρια διασυνδεομένων ΝΣΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, τον υποδιοικητή ΝΣΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και φυσικά την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους της Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους ΛΑΣΙΘΙΟΥ όπως και όλους τούς εκπροσώπους φορέων και τους δημότες μας, προτίμησε, επέλεξε και αποφάσισε άνευ ουδεμίας προσυνεννόησης με τους επικεφαλής των δύο παρατάξεων, πού νομίμως εκπροσωπούνται στο ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ από τον προηγούμενο Αντιπεριφερειάρχη ΛΑΣΙΘΙΟΥ και τον προηγούμενο Δήμαρχο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ τα παρακάτω.

Α) Να υποβαθμίσει και να απαξιώσει τούς φορείς του δήμου μεταξύ άλλων και ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΦΊΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ αρνούμενη να δεχτεί το διοικητικό του συμβούλιο μέχρι πρόσφατα αλλά και την αντιπολίτευση στο σύνολό της και τους δημότες πού εκπροσωπεί , στραγγαλίζοντας το θέμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ εντάσσοντάς το στην ημερήσια διάταξη 25 θεμάτων γεγονός που ίσως δεν έχει ξανασυμβεί από 01/01/2024.

Β)Να προχωρήσει μονομερώς στην πρόταση παροχής σε χρήμα ύψους έως 500,00 ευρώ ανά μήνα και για τα υπόλοιπα τρία έτη της θητείας της για σίτιση και διαμονή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, υπό όρους.

Δεν συνυπολογίζει το πραγματικό κόστος μηνιαίας διαμονής και σίτισης με πραγματικούς όρους όπου ένα μικρό ευπρεπές διαμέρισμα για οικογένεια μισθώνεται από 500,00 και άνω ευρώ, και το κόστος σίτισης λόγω ακρίβειας υπερβαίνει το ποσό από μόνο του.

Και δεν εξηγεί η πρόταση αυτή γιατί να μην αυξηθεί η διπλασιαστεί κλπ το ποσό αυτό που θα παρέχεται μόνο σε όσους ενδιαφερθούν στο επόμενο διάστημα και όχι σε όλους, όπως επίσης δεν αναφέρει αριθμητικά τους ωφελούμενους.

Με αυτούς τού όρους θα διεξαχθεί σε πολύ περιορισμένο χρόνο η συζήτηση με πολύ πενιχρά αποτελέσματα πιστεύουμε. Ολο το 2024 και μέχρι σήμερα η θεσμοθετημένη επιτροπή υγείας συνεδρίασε μόνο μία φορά με μοναδικό θέμα την αλληλογνωριμία των μελών και την διανομή των ρόλων τους.

Η ανησυχητική , περίεργη και σιωπηλή παρακολούθηση του θέματος του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ από την ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΗ μέχρι σήμερα κορυφώθηκε με την εκκωφαντική ..σιωπή και πλήρη απουσία της Δημοτικής Αρχής σε πρόσφατη δημόσια πρόσκληση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΊΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/09/2025 , ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι με τον Ν 5129 ΦΕΚ 124 Α 01/08/2024 η δυνατότητα παροχής κινήτρων από τον Αύγουστο του 2024 ήταν στην διάθεση της.

Η δική μας πρόταση έχει διαμορφωθεί με βάση τον Ν 5129/2024 από το τέλος του 2024 και σας προτείνουμε αφού δείτε τις αποφάσεις αμέτρητων ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ της χώρας να ορίσετε συνεδρίαση της επιτροπής υγείας , που θα διερευνήσει τις πηγές χρηματοδότησης είτε από πόρους του δήμου είτε από άλλους και θα καθορίσει το ύψος των διαθεσίμων ανά έτος, ώστε τα κίνητρα να είναι πράγματι ελκυστικά αν και όχι τα κρίσιμα για την προσέλκυση προσωπικού, όπως ακριβώς υποδεικνύουν τα οικονομικά μεγέθη και οι δυνατότητες του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Η παράταξή μας διατυπώνει την άποψη ότι υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος παρά την καθυστέρηση λήψης μέτρων από υπαιτιότητα σας , και σας καλεί να μεταθέσετε σε επόμενη ημέρα , όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 22Ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εκτός των δύο πρώτων θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά την λειτουργία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Η παράταξή μας απαιτεί επί πλέον την άμεση επίσημη αποστολή πρόσκλησης στους προαναφερόμενους θεσμικούς φορείς με δημοσίευση της κατάστασης προσκληθέντων. Καταθέσαμε αίτημα στο προεδρείο.

Θεωρούμε διασυρμό για το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ως σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης, να αποδεχτεί στην ολομέλεια του να συζητηθεί το τεράστιας σημασίας θέμα της ΥΓΕΙΑΣ των δημοτών των φίλων και των επισκεπτών του δήμου, την ίδια ώρα και ημέρα με το θέμα ορισμού π.χ νεροφόρου θερινής περιόδου 2025 … και άλλα ζητήματα καθημερινότητας.

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ