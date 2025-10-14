Παράνομες περιηγήσεις από Ουκρανούς & Τούρκους σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Σπιναλόγκα | +Video

Αυξάνονται τα περιστατικά παράνομων ξεναγήσεων από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν επίσημη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παράνομων Ουκρανών ξεναγών στο Ρέθυμνο, η δράση των οποίων αποκαλύφθηκε από την τουριστική αστυνομία, ενώ την ίδια ώρα παραβάσεις εντοπίστηκαν και στον Άγιο Νικόλαο και τη Σπιναλόγκα.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Κρήτη, η δράση των λεγόμενων μαϊμού ξεναγών, οι οποίοι προσφέρουν πακέτο υπηρεσίες μεταφοράς και ξενάγησης, παραπλανώντας τους τουρίστες και προκαλώντας σοβαρή ζημιά στην εικόνα του Ελληνικού τουρισμού.

Πριν δύο εβδομάδες παράνομοι Ουκρανοί ξεναγοί πραγματοποίησαν ξενάγηση σε τουρίστρια στην πόλη του Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τουριστική Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν άδεια ξεναγού, με την εκδρομή να ακυρώνεται.

Αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε και με μαϊμού Τούρκο ξεναγό κατά τη διάρκεια περιήγησης στο Ρέθυμνο, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν επίσης σε Άγιο Νικόλαο και Σπιναλόγκα.

Και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τις απογευματινές ώρες οπότε δεν υπάρχει αστυνόμευση, εμφανίζονται οι παράνομοι ξεναγοί, οι οποίοι διαδίδουν ανακρίβειες στους τουρίστες. Επαγγελματίες ξεναγοί ζητούν την απλοποίηση των διαδικασιών βεβαίωσης παραβάσεων και τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η τουριστική κίνηση στη Σπιναλόγκα, με τη πτώση να αγγίζει το 30%, με την πτώση να αποδίδεται στην απότομη αύξηση του εισιτηρίου από 8 σε 20 ευρώ.

Συνέπεια, πολλά τουριστικά γραφεία να επιλέγουν μόνο τον περίπου της Σπιναλόγκας ή μια στάση στην Πλάκα για φωτογραφίες, αποφεύγοντας την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Ακόμη και στα οργανωμένα γκρουπ που φτάνουν στην Σπιναλόγκα, σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών δεν εισέρχεται καν στον αρχαιολογικό χώρο, περιμένοντας στον μόλο μέχρι να ολοκληρωθεί η ξενάγηση των υπολοίπων.

Αντίθετα, αύξηση της επισκεψιμότητας καταγράφεται τον μήνα Οκτώβριο στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της Κρουαζιέρας.

