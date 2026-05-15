Οι παραλίες της Κρήτης με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα.
Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [41]
Δήμος Καντάνου-Σελίνου:
Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Σούγια
Χαλίκια
Δήμος Κισσάμου:
Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Δήμος Πλατανιά:
Κολυμβάρι/Euphoria Resort
Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
Πλατανιάς/Minoa Palace Resort
Πλατανιάς/Γερανιώτης
Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων:
Αγ. Απόστολοι 1
Αγ. Απόστολοι 2
Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort
Αγ. Ονούφριος
Αγία Μαρίνα/Almira Beach
Βλητές
Καλαθάς
Καλαμάκι
Κλαδισός/Domes Zeen Chania
Μαράθι
Νέα Χώρα
Σταλός
Σταυρός
Χρυσή Ακτή
Δήμος Αποκορώνου:
Αλμυρίδα
Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
Γεωργιούπολη/Corissia Princess
Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort
Καβρός/Delfina Tropic Beach
Καβρός/Eliros Mare
Καβρός/Georgioupolis Resort
Καβρός/La Mer Resort
Καβρός/Mythos Palace
Καβρός/Vantaris Palace
Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort
Καλύβες Ξυδά
Κυανή
Μαϊστράλι
Περαστικός/Mare Monte
Περαστικός/Pilot Beach
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [24]
Δήμος Ρεθύμνης:
Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort
Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort
Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White
Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno
Ρέθυμνο 1/Ilios beach
Ρέθυμνο 1/Kriti beach
Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
Ρέθυμνο/Ικόνες
Σκαλέτα/Creta Star
Σκαλέτα/Rethymno Mare
Δήμος Μυλοποτάμου:
Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
Λιανός Κάβος/Creta Marine
Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise
Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
Δήμος Αγίου Βασιλείου:
Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
Αγ. Παύλος
Πλακιάς
Πλακιάς/Alegria Beach Resort
Ροδάκινο
Σούδα
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [37]
Δήμος Μαλεβιζίου:
Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
Αμμουδάρα 4/Candia Maris
Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
Μαδέ/Athina Palace
Φόδελε/Fodele Beach Hotel
Δήμος Χερσοννήσου:
Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal
Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village
Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel
Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
Αμνισός/Unique Blue Resort
Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia
Ανισσαράς/Lyttos Beach
Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna
Γούβες 1/Amirandes
Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
Καστρί/Creta Maris
Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
Κλωντζάνη/Sirens Hotels
Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela
Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
Ποταμός Α
Ποταμός/Phāea Cretan Malia
Σαραντάρι
Δήμος Φαιστού:
Καλοί Λιμένες
Κόκκινος Πύργος
Μάταλα
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [52]
Δήμος Αγίου Νικολάου:
Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
Αγ. Παντελεήμονας
Αλμυρός
Αμμος / Μαρίνα
Αμμος/Δημοτική
Αμμουδάρα
Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete
Δρήρος/Domes of Elounda
Ελούντα /Porto Elounda
Ελούντα 1/Elounda Blu
Ελούντα/Elounda Mare
Καραβοστάσι
Κιτροπλατεία
Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
Μπούφος
Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
Πήλος/Istron Bay
Πλάκα/Phaea Blue
Πόρος 1/Elounda Bay Palace
Πόρος 2/Elounda Beach
Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
Σχίσμα
Χαβάνια 1/Candia Park Village
Χαβάνια 2
Χιόνα
Δήμος Σητείας:
Ανάληψη
Βάι/Φοινικόδασος
Βουρλιά
Κάτω Ζάκρος
Κουρεμένος
Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
Λιμανάκι
Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
Σητεία 1/Γαλλικό
Χιόνα
Δήμος Ιεράπετρας:
Αγία Φωτιά
Γρα Λυγιά
Ιεράπετρα 1/Δημοτική
Ιεράπετρα 2/Δημοτική
Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
Καθαράδες/Numo Ierapetra
Καθαράδες/Ostria Resort
Κακή Σκάλα/Avra Beach
Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village
Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
Μύρτος
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]
Δήμος Αγ. Νικολάου: Μαρίνα Αγ. Νικολάου
Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία και τα κριτήρια
Η Γαλάζια Σημαία είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Απονέμεται από το 1987, με την προϋπόθεση να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη Γαλάζια Σημαία, είναι η «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.
Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Το ΥΠΕΝ, διά της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας. Το ΥΠΕΝ, δια της ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμμετέχει επίσης στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (EEK) του Προγράμματος.
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Η εφαρμογή των κριτηρίων των δύο διεθνών προγραμμάτων αειφορικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της ΕΕΠΦ που αφορούν τον τουρισμό (Γαλάζια Σημαία και Green Key για τουριστικές επιχειρήσεις), διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές και απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπείται στην ΕΕΚ, συμμετέχοντας ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), υποστηρίζει το Πρόγραμμα και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του. Εκπροσωπείται επίσης στην ΕΕΚ.
Έλεγχος της ποιότητας των νερών κολύμβησης
Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήρια.
Το ΥΠΕΝ δημιούργησε το «Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης», που αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν οικολογικό, κυρίως, αλλά και αισθητικό ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ελέγχου της ποιότητας των υδάτων συνδυάζονται στο Μητρώο με την κατάσταση της ακτής και, μέσω της διαδικασίας αυτής, αποδίδεται ο επίσημος χαρακτηρισμός της ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 8600/416/E103/23.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 356/2009). Τα στοιχεία του Μητρώου αποστέλλονται κάθε χρόνο υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω ΚΥΑ. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr.
Κριτήρια του προγράμματος
Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
«Εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό.
Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
Συνεχής, τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
Β. Οργάνωση ακτής
Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής.
Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
Παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νομοθεσία, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ).
Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.
