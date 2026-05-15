Οι παραλίες της Κρήτης με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [41]

Δήμος Καντάνου-Σελίνου:

Γραμμένο

Παχειά Άμμος

Σούγια

Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου:

Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Δήμος Πλατανιά:

Κολυμβάρι/Euphoria Resort

Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach

Πλατανιάς/Minoa Palace Resort

Πλατανιάς/Γερανιώτης

Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων:

Αγ. Απόστολοι 1

Αγ. Απόστολοι 2

Αγ. Μαρίνα/Santa Marina

Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort

Αγ. Ονούφριος

Αγία Μαρίνα/Almira Beach

Βλητές

Καλαθάς

Καλαμάκι

Κλαδισός/Domes Zeen Chania

Μαράθι

Νέα Χώρα

Σταλός

Σταυρός

Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου:

Αλμυρίδα

Γεωργιούπολη/Corissia Hotels

Γεωργιούπολη/Corissia Princess

Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort

Καβρός/Delfina Tropic Beach

Καβρός/Eliros Mare

Καβρός/Georgioupolis Resort

Καβρός/La Mer Resort

Καβρός/Mythos Palace

Καβρός/Vantaris Palace

Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort

Καλύβες Ξυδά

Κυανή

Μαϊστράλι

Περαστικός/Mare Monte

Περαστικός/Pilot Beach

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [24]

Δήμος Ρεθύμνης:

Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach

Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique

Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort

Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort

Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White

Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort

Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno

Ρέθυμνο 1/Ilios beach

Ρέθυμνο 1/Kriti beach

Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach

Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace

Ρέθυμνο/Ικόνες

Σκαλέτα/Creta Star

Σκαλέτα/Rethymno Mare

Δήμος Μυλοποτάμου:

Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama

Λιανός Κάβος/Creta Marine

Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise

Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace

Δήμος Αγίου Βασιλείου:

Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι

Αγ. Παύλος

Πλακιάς

Πλακιάς/Alegria Beach Resort

Ροδάκινο

Σούδα

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [37]

Δήμος Μαλεβιζίου:

Αμμουδάρα 1/Agapi Beach

Αμμουδάρα 4/Candia Maris

Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus

Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay

Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach

Αμμουδάρα/Lifestyle Beach

Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach

Μαδέ/Athina Palace

Φόδελε/Fodele Beach Hotel

Δήμος Χερσοννήσου:

Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal

Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort

Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village

Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare

Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach

Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel

Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach

Αμνισός/Unique Blue Resort

Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia

Ανισσαράς/Lyttos Beach

Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna

Γούβες 1/Amirandes

Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess

Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel

Καστρί/Creta Maris

Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach

Κλωντζάνη/Sirens Hotels

Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach

Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela

Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach

Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach

Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel

Ποταμός Α

Ποταμός/Phāea Cretan Malia

Σαραντάρι

Δήμος Φαιστού:

Καλοί Λιμένες

Κόκκινος Πύργος

Μάταλα

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [52]

Δήμος Αγίου Νικολάου:

Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay

Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace

Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach

Αγ. Παντελεήμονας

Αλμυρός

Αμμος / Μαρίνα

Αμμος/Δημοτική

Αμμουδάρα

Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete

Δρήρος/Domes of Elounda

Ελούντα /Porto Elounda

Ελούντα 1/Elounda Blu

Ελούντα/Elounda Mare

Καραβοστάσι

Κιτροπλατεία

Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay

Μπούφος

Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village

Πήλος/Istron Bay

Πλάκα/Phaea Blue

Πόρος 1/Elounda Bay Palace

Πόρος 2/Elounda Beach

Σπηλιάδα/Kalimera Kriti

Σχίσμα

Χαβάνια 1/Candia Park Village

Χαβάνια 2

Χιόνα

Δήμος Σητείας:

Ανάληψη

Βάι/Φοινικόδασος

Βουρλιά

Κάτω Ζάκρος

Κουρεμένος

Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη

Λιμανάκι

Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach

Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach

Σητεία 1/Γαλλικό

Χιόνα

Δήμος Ιεράπετρας:

Αγία Φωτιά

Γρα Λυγιά

Ιεράπετρα 1/Δημοτική

Ιεράπετρα 2/Δημοτική

Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach

Καθαράδες/Numo Ierapetra

Καθαράδες/Ostria Resort

Κακή Σκάλα/Avra Beach

Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου

Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay

Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village

Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside

Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra

Μύρτος

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]

Δήμος Αγ. Νικολάου: Μαρίνα Αγ. Νικολάου

Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία και τα κριτήρια

Η Γαλάζια Σημαία είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Απονέμεται από το 1987, με την προϋπόθεση να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη Γαλάζια Σημαία, είναι η «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το ΥΠΕΝ, διά της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας. Το ΥΠΕΝ, δια της ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμμετέχει επίσης στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (EEK) του Προγράμματος.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Η εφαρμογή των κριτηρίων των δύο διεθνών προγραμμάτων αειφορικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της ΕΕΠΦ που αφορούν τον τουρισμό (Γαλάζια Σημαία και Green Key για τουριστικές επιχειρήσεις), διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές και απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπείται στην ΕΕΚ, συμμετέχοντας ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), υποστηρίζει το Πρόγραμμα και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του. Εκπροσωπείται επίσης στην ΕΕΚ.

Έλεγχος της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήρια.

Το ΥΠΕΝ δημιούργησε το «Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης», που αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν οικολογικό, κυρίως, αλλά και αισθητικό ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ελέγχου της ποιότητας των υδάτων συνδυάζονται στο Μητρώο με την κατάσταση της ακτής και, μέσω της διαδικασίας αυτής, αποδίδεται ο επίσημος χαρακτηρισμός της ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 8600/416/E103/23.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 356/2009). Τα στοιχεία του Μητρώου αποστέλλονται κάθε χρόνο υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω ΚΥΑ. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr.

Κριτήρια του προγράμματος

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

«Εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό.

Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.

Συνεχής, τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής

Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής.

Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.

Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.

Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.

Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών

Παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νομοθεσία, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ).

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.

Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.

Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.