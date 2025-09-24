Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου ύστερα από 18 χρόνια

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου Γιάννης Μπρόκος, κλείνοντας έναν κύκλο 18 χρόνων στον συνδικαλισμό. Ο απερχόμενος πρόεδρος κατήγγειλε τα «κυκλώματα» στις επιδοτήσεις και τις πολιτικές ευθύνες διαχρονικά, μιλώντας για εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, σοβαρά προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κίνδυνο διάλυσης του πρωτογενούς τομέα. Προσωρινός πρόεδρος μέχρι τις εκλογές ορίστηκε ο Κώστας Δεμέτζος.

Μετά από 18 χρόνια στο τιμόνι του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου, ο απερχόμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μπρόκος, έδωσε την παραίτηση του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διενέργεια εκλογών από τις οποίες θα αναδειχθεί η νέα διοίκηση, ενώ προσωρινός πρόεδρος μέχρι τις εκλογές ορίστηκε ο κ Κώστας Δεμέτζος.

Ο κ. Γιάννης Μπρόκος μίλησε στο neakriti.gr, κάνοντας τον απολογισμό της 18χρονης ενασχόλησης του με τα κτηνοτροφικά προβλήματα, καυτηριάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τα πολιτικά κόμματα και τις κυβερνήσεις που ενώ γνώριζαν όλα όσα έστηναν οι δήθεν «κτηνοτρόφοι» για να αρπάξουν τις επιδοτήσεις εκείνων που ήταν ειλικρινείς και δήλωναν τον πραγματικό αριθμό των ζώων που είχαν στην κατοχή τους αλλά και τα ανάλογα βοσκοτόπια, που κατείχαν νόμιμα, δεν έκαναν τίποτα γιατί κοιτούσαν τις δημοσκοπήσεις και δεν ήθελαν να χάσουν ψήφους στις βουλευτικές εκλογές.

«Φτιάξαμε τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο, τότε που ήμουν ακόμη ελεύθερος και στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λασιθίου ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπάκης και ο Στάθης Κορνάρος.

Σήμερα που ήρθε η ώρα να κλείσω τον κύκλο του συνδικαλισμού για να ασχοληθώ πιθανόν με την τοπική αυτοδιοίκηση, η κόρη μου έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο.

Φυσικά γνωρίζετε πως ένα άγρυπνο και ανήσυχο πνεύμα δεν μπορεί να υποστείλει ποτέ τη σημαία του αγώνα για τα δικαιώματα του κτηνοτροφικού κλάδου. Πάντα θα είμαι μπροστά στους αγώνες και θα λέω την άποψη μου όπως έκανα πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κτηνοτρόφους που με στήριζαν όλα αυτά τα 18 χρόνια, το διοικητικό μου συμβούλιο, που δεν με αμφισβήτησε ποτέ και που αναγνώριζε ότι είχα τον τρόπο να ακούω όλων των συναδέλφων τις απόψεις. Πάντα μονιασμένοι αντιμετωπίζαμε όλα τα προβλήματα», μας διαβεβαίωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Γιάννης Μπρόκος.

Ήταν ο άνθρωπος που δεν δίστασε ποτέ σε αυτά τα 18 χρόνια να μιλήσει δημόσια για τα κυκλώματα που είχαν βάλει χέρι στα χρήματα των επιδοτήσεων που δικαιούνταν οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι.

«Για το φαγοπότι των κυκλωμάτων στις επιδοτήσεις που δικαιούμασταν εμείς οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, γνώριζα όπως γνώριζαν και πολλοί άλλοι. Τους τα έλεγα κάθε φορά που πηγαίναμε στα υπουργεία αλλά τα έλεγα και σε όλα τα ΜΜΕ. Σε όλους τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης τα είχαμε αναλύσει. Θυμάμαι τότε που πήγαμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Β. Αποστόλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ του τα εξηγήσαμε τόσο καλά που τα κατάλαβε και είπε ότι θα κάνει ότι μπορεί, σε ένα μήνα υπέγραψε μια απόφαση που έλεγε, ότι ακόμα και να μην έχεις ζώα αλλά έχεις βοσκότοπο θα παίρνεις επιδότηση (χωρίς ζώα). Δεν έβαλε όμως τις προϋποθέσεις που έπρεπε για να αποτρέψει τους επιτήδειους να κάνουν τις γνωστές ρεμούλες. Δεν απαίτησε να έχουν συμβόλαια κτήσης του βοσκότοπου και να έχουν δηλωθεί αυτές οι εκτάσεις στο Κτηματολόγιο. Με αποτέλεσμα κάποιοι τυχάρπαστοι να το εκμεταλλευτούν και να κάνουν ψεύτικες δηλώσεις, αρπάζοντας πολλές χιλιάδες ευρώ από τα κονδύλια που δικαιούμασταν εμείς οι έντιμοι κτηνοτρόφοι. Στον ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε ότι δεν έχουν βγει από παρθενογένεση. Να μας πουν γιατί ξαφνικά μας έκοψαν την εξισωτική αποζημίωση και τη μοίρασαν σε όλους εκείνους που δεν ήταν ούτε κτηνοτρόφοι ούτε αγρότες. Εξισωτική επί ΣΥΡΙΖΑ έπαιρναν και οι γιατροί και οι δικηγόροι που είχαν τη γη. Κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μας ζήτησε ποτέ μια συγνώμη, ενώ δεν τόλμησε ποτέ κανείς να παραδεχτεί ότι έκαναν λάθος. Μοίρασαν την εξισωτική σε όλο τον κόσμο μόνο για τις ψήφους.

Διαφθορά υπήρχε πάντα στο μοίρασμα των επιδοτήσεων. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ξεκίνησε να φαίνεται από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, γιγαντώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ γνώριζε τα πάντα σφύριζε αδιάφορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε από την αρχή που ανάλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας να είχε βάλει όλους τους κατεργάρηδες στον πάγκο τους, γιατί ήξερε τι συνέβαινε. Όλα τα κόμματα όμως κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις και την ψηφοθηρία», κατήγγειλε ο κ. Γιάννης Μπρόκος.

Αναφορικά με τα σημερινά αδιέξοδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ξεσηκώσει τους αγροκτηνοτρόφους ο κ. Γιάννης Μπρόκος λέει ότι, «Αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δουλέψει μεθοδικά, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να δώσει χρήματα στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες η κατάσταση θα χειροτερέψει και θα είναι πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, γιατί εμείς δεν έχουμε εισπράξει ακόμα τα χρήματα που έπρεπε να είχαμε εισπράξει από τον περασμένο Μάιο. Δεν φοβάμαι ότι θα χάσουμε μόνο αυτά τα χρήματα, αλλά φοβάμαι ότι θα διαλύσει ο πρωτογενής τομέας, και ειδικά η κτηνοτροφία. Έχουμε την πανώλη και την ευλογιά που έχει διαλύσει πολλά κοπάδια στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά με αυτή την κατάσταση θα διαλύσει και η κτηνοτροφία της νησιωτικής Ελλάδας. Μας ταλανίζει η ξηρασία και η ερημοποίηση της κρητικής υπαίθρου, και δεν βλέπω η κυβέρνηση να έχει κάνει κάποιο σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν θα μας λύσουν οι Ολλανδοί το πρόβλημα, ούτε η συγχώνευση των ΤΟΕΒ και των ΔΕΥΑ. Προτείνω να γίνει συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους, να αποφασίσουν να γίνουν τάχιστα κάποια εγγειοβελτιωτικά έργα με φαστ τρακ, όπως έκαναν με τα ξενοδοχεία. Να βρούμε άμεσα τρόπους να εξασφαλίσουμε νερό για τις καλλιέργειες και για τα ζώα μας. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τα θερμοκήπια κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό ακαλλιέργητα και οι ελαιώνες ξεραίνονται. Οι Ολλανδοί δεν ήρθαν να μας βρούν νερό, αλλά για να πάρουν τα λεφτά και να φύγουν. Εμείς που ζούμε εδώ μπορούμε να προτείνουμε λύσεις για το πρόβλημα, αλλά με διαδικασίες φαστ τρακ. Να μην ξεκινάμε να φτιάχνουμε σήμερα ένα φράγμα και να το παραδίδουμε μετά από 35 χρόνια. Να βιαστούμε λοιπόν για να δούμε τι μπορεί να σωθεί τώρα, γιατί φοβούμαι ότι δεν θα καταφέρομε να τα σώσουμε όλα».

Σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Γιάννης Μπρόκος υποστηρίζει ότι, «Για να σωθούν τα κοπάδια που λιμοκτονούν χωρίς τροφές, ζητώ από την κυβέρνηση να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, γιατί μέχρι τώρα το Υπουργείο μας, έχει αποδειχτεί εντελώς αναξιόπιστο, όπως και η ίδια η κυβέρνηση. Θυμίζω το πρόγραμμα «Αμάλθεια» που μας είχε ανακοινώσει στο Οροπέδιο Λασιθίου ο τότε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και είχε υποσχεθεί για την Κρήτη 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν περάσει 5 χρόνια και τα χρήματα αυτά αγνοούνται. Από τον Μάιο του 2025 δεν μας έχει γίνει καμία πληρωμή, ενώ μας έχουν δοθεί πάρα πολλές αναβολές. Έτσι εμείς οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό, για να καλύψουμε τοις υποχρεώσεις μας που είναι πάρα πολλές. Το Υπουργείο μας επιτέλους πρέπει να επανακτήσει τη σοβαρότητα του.

Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να τοποθετήσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έναν αγρότη που να γνωρίζει τα προβλήματα μας. Να έχει ζήσει μέσα στη λάσπη, να έχει πιάσει το «σκαπέτι» στα χέρια του, και να έχει κάποιους συμβούλους ώστε να μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Ο γιατρός κ. Τσιάρας ας γυρίσει σε κάποιο Νοσοκομείο να εργαστεί, που γνωρίζει αυτή την επιστήμη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ο πρωτογενής τομέας θα διαλύσει γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.

Οι νέοι εγκαταλείπουν την κτηνοτροφία γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στην ύπαιθρο και πάνε στις τουριστικές περιοχές να εργαστούν σαν σερβιτόροι. Την ίδια ώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα η κτηνοτροφία συρρικνώνεται γιατί θανατώνονται τα ζώα λόγω ευλογιάς και πανώλης αλλά και επειδή δεν στηρίζεται η ύπαιθρος από την κυβέρνηση», καταλήγει ο απερχόμενος πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Γιάννης Μπρόκος.

Μέσω Νίκος Πετάσης