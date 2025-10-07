Παράδοση νέου πλωτού ασθενοφόρου στην Ιεράπετρα

Το νέο πλωτό ασθενοφόρο που παραδόθηκε στην Ιεράπετρα εντάσσεται στο πλαίσιο της προμήθειας έντεκα (11) νέων περιπολικών σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό, συνολικού ύψους 6,6 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021–2027.

Η προμήθεια των σκαφών είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του τότε Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και με την ενεργό υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η αναβάθμιση του στόλου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και η βελτίωση της διακομιδής ασθενών από τα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Το νέο πλωτό ασθενοφόρο θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της Ιεράπετρας και της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς ασθενών και τραυματιών σε νοσοκομεία, σε περιπτώσεις όπου οι χερσαίες ή εναέριες μεταφορές δεν είναι εφικτές.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το νέο σκάφος ενισχύει την ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που καταφθάνουν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή, ιδίως στη νήσο Χρυσή (Γαϊδουρονήσι), όπου οι καιρικές συνθήκες και η απόσταση από την ακτή καθιστούν συχνά αναγκαία την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος.

Πρόκειται για σύγχρονο σκάφος, με μήκος άνω των 11 μέτρων, δυνατότητα ταχύτητας άνω των 40 κόμβων, και ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί θητείας του κ. Πλακιωτάκη είχαν ήδη παραληφθεί πέντε (5) αντίστοιχα πλωτά ασθενοφόρα, τα οποία επιχειρούν με επιτυχία σε διάφορες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία αυτής της επένδυσης για τη ναυτική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.