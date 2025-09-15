Πάνω από 800 μετανάστες σε μία ημέρα έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο

Μετά την «έκρηξη» στις αρχές Αυγούστου, με τις πολλές εκατοντάδες των μεταναστών που έφτασαν στη νότια Κρήτη μέσα σε λίγες ημέρες, οι αφίξεις πρακτικά μηδενίστηκαν, αλλά αυτό κράτησε λίγες εβδομάδες.

Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν με λέμβους στη Γαύδο και στα νότια παράλια της Κρήτης, φέρνοντας το μεταναστευτικό ξανά στο προσκήνιο και τις τοπικές Αρχές σε διαρκή κινητοποίηση.

Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκε ακόμη μία αποβίβαση,στην παραλία Χρυσόστομος, τρία χιλιόμετρα ανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο. Εκεί εντοπίστηκαν 39 άτομα, χωρίς να είναι ακόμη σαφές από πού ήλθαν. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν μόνοι τους, χωρίς την παρέμβαση της Frontex ή του Λιμενικού Σώματος.

Μόνο την Κυριακή είχαμε τα εξής περιστατικά:

– Τέσσερις αποβιβάσεις στο νησί, με την πρώτη λέμβο να περιλαμβάνει 144 άτομα, ενώ ακολούθησαν ακόμη τρεις με 60, 65 και 33 άτομα. Συνολικά πάνω από 300 άτομα που παραμένουν στη Γαύδο.

– Αργότερα, νωρίς το πρωί 38 άτομα διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν και αυτοί στο νησί.

– Στη συνέχεια, 71 μετανάστες περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων.

– Στην πιο πρόσφατη περίπτωση , εντοπίστηκαν 166 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο φουσκωτές λέμβους. Από αυτούς, 49 άτομα μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στη Γαύδο, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.

Δηλαδή μόνο για την Κυριακή οι μετανάστες ήταν από 570 ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου, οι αφίξεις ξεπερνούν τις 800.

Το μεσημέρι του Σαββάτου τρεις βάρκες με περίπου 270 μετανάστες εντοπίστηκαν (δύο στην Τρυπητή και μία στην Καρεβέ), νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν στη στεριά με την παρέμβαση του Λιμενικού και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν 73 άτομα αποβιβάστηκαν στο νησί. Πρόκειται αποκλειστικά για άνδρες, εκ των οποίων 68 κατάγονται από την Αίγυπτο και 5 από το Σουδάν. Ακολούθησε δεύτερη βάρκα με 56 επιβαίνοντες, η οποία έφτασε στη Γαύδο συνοδευόμενη από σκάφος της Frontex. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν 16 Αιγύπτιοι, 39 Σουδανοί και μία γυναίκα από το Σουδάν. Λίγο αργότερα, 61 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο.

Το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκαν 59 μετανάστες που βρίσκονταν σε σκάφος περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου κάλεσαν τον αριθμό 112 ζητώντας βοήθεια.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 42 άνδρες εντοπίστηκαν σε ξύλινο σκάφος με μηχανική βλάβη, 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Σε οριακό σημείο η Γαύδος

«Έχει γεμίσει από κόσμο η Καρεβέ», τόνισε η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη στο ΚΡΗΤΗ TV, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει απόβαση.

Όπως επισημαίνει, ο Δήμος έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, με τους καταστηματάρχες στον Κόρφο, όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες, να έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους λόγω της ασφυκτικής κατάστασης. Παράλληλα, το νησί αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς προμήθειες.

Το Λιμενικό και ο Δήμος Χανίων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κάνοντας λόγο για αυξημένους κινδύνους υγιεινής, παθολογικά προβλήματα αλλά και εντάσεις που προκαλούν πίεση σε όλες τις πλευρές.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, κάνει λόγο για απόγνωση, έλλειψη γιατρών και σοβαρά υγειονομικά προβλήματα στην Αγυιά.

«Από πλευράς χωρητικότητας, ο χώρος μπορεί με δυσκολία να αντέξει αυτούς τους αριθμούς. Όμως είμαστε ήδη στα όριά μας. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε άλλο. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τόσο σε θέματα υγιεινής και παθολογικά, όσο και εντάσεις. Υπάρχει πλέον κόπωση και απογοήτευση όχι μόνο στους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και στον Δήμο, στους λιμενικούς και σε όλους όσοι εμπλέκονται. Κυρίως όμως στον Δήμο, που δεν μπορεί να αντέξει άλλη επιβάρυνση», είπε στο ΚΡΗΤΗ TV.

«Είμαστε σε απόγνωση», πρόσθεσε η αντιδήμαρχος. «Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα», επανέλαβε και είπε ότι «Γιατροί και εθελοντές που μέχρι πρότινος συνέδραμαν έχουν αποχωρήσει, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπό αυτές τις συνθήκες».

Παράλληλα επισημαίνει: «Υπάρχουν εντάσεις με τους 342 μετανάστες που παραμένουν έγκλειστοι για περισσότερο από έναν μήνα. Δεν βλέπουν τον ήλιο, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Πώς να μπουν να εξετάσουν οι γιατροί όταν οι άνθρωποι εξεγείρονται. Στο υγειονομικό σκέλος, ανάμεσά τους υπάρχουν μικρά παιδιά, μια έγκυος γυναίκα, άνθρωποι με δερματικά προβλήματα αλλά και ψυχιατρικά περιστατικά, με αποτέλεσμα οι λιμενικοί να αναγκάζονται να εκτελούν και χρέη νοσοκόμου».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει δαπανήσει 830.000 ευρώ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Χανίων είναι Δήμος αλληλεγγύης των μικρότερων δήμων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως Δήμος υποδοχής».