Πάνω από 40 τα θύματα της οικογένειας εκβιαστών στην Κρήτη

Στην Κρήτη είχε επιβληθεί καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή σπείρα που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών.

Σκοπό τους ήταν η παράνομη απόσπαση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κάτοικοι από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι φοβόντουσαν να μιλήσουν, καθώς υπήρχε κίνδυνος αντιποίνων. Τουλάχιστον 40 άτομα φέρονται ως θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ τα μέλη της αρνούνται τις κατηγορίες.

Εκβιασμοί και καταστροφές περιουσιών

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι κατήγγειλαν ότι απειλούνταν από τον θείο και τα δύο ανίψια του, τα οποία καταπατούσαν τα χωράφια τους. Όταν οι ιδιοκτήτες αρνούνταν να συμμορφωθούν, δέχονταν εκβιασμούς και καταστροφές των καλλιεργειών τους.

Ως μορφή αντεκδίκησης, η συμμορία προχωρούσε σε εμπρησμούς, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους υπό το καθεστώς φόβου.

Αριθμός θυμάτων και παραδείγματα καταστροφών

Από το 2021 έως το 2025, τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων φέρεται να υπέστησαν εκβιασμούς. Σε ένα περιστατικό τον Μάιο του 2025, κάηκε το αυτοκίνητο ενός από αυτούς.

Το 2021, κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο, με περίπου 400 κορμούς κομμένους με ηλεκτρικό πριόνι. Το 2022, ιδιοκτήτης ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα σύρριζα. Άλλος αγρότης υπέστη εμπρησμό του οχήματός του ως αντίποινα.

Τα «έργα» της οικογενειακής συμμορίας -Τι περιλαμβάνουν οι κατηγορίες

Μετά τη διασύνδεση των καταγγελιών, τον Απρίλιο του 2025 εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία για έρευνα από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι -ο θείος και οι δύο ανιψιοί- είχαν οργανωθεί σε συμμορία και στρατολογούσαν νεότερα μέλη της οικογένειας.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση

Εγκληματική οργάνωση

Αγροτική φθορά

Εμπρησμό από κοινού

Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά

Ο τρόπος δράσης και τα υπέρογκα κέρδη

Η οικογένεια αποκόμιζε κέρδη μέσω καταπατήσεων αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτης βόσκησης προβάτων και καλλιέργειας τμημάτων γης χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Διασταυρωτικός έλεγχος έδειξε ότι οι συλληφθέντες και οι γυναίκες τους από το 2021 έως το 2025 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι τους ανήκουν αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο που δεν ήταν δικά τους. Το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Συνήγορος υπεράσπισης: «Οι πελάτες μου δεν έπρεπε να προφυλακιστούν»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των καταγγελλόντων. Παρουσίασε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 ακίνητα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Υποστήριξε ότι υπάρχει μόνο μία κατηγορία για διακεκριμένο εμπρησμό και μία για διακεκριμένη απειλή σωματικής βίας. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η υπόθεση της εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται εξέταση, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες της δεν έπρεπε να προφυλακιστούν.

Οι ντόπιοι κρατούν «κλειστά τα στόματα»

Τα στόματα των κατοίκων του Αμαρίου παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά τα όσα έχουν υποστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι κάτοικοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα τους απελευθερώσει ψυχολογικά, καθώς πολλοί έχουν βιώσει έντονη πίεση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.