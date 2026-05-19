Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η Ιατρική Σχολή γίνεται επίσημο Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης αναλαμβάνει επίσημα ρόλο Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, σηματοδοτώντας μία σημαντική διεθνή διάκριση για το ακαδημαϊκό ίδρυμα και το ελληνικό σύστημα υγείας.

Η επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας του νέου WHO Collaborating Centre πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (18/05), στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσία εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών.

Το νέο Κέντρο, το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα, αναμένεται να ενισχύσει την έρευνα, να αναβαθμίσει την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών, αλλά και να συνδέσει την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα με τις παγκόσμιες πολιτικές υγείας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Κοντάκης, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως ιδιαίτερα σημαντική για το Ίδρυμα και την Ιατρική Σχολή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι μια σημαντική ημέρα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και για την Ιατρική του Σχολή, που είναι ένα κόσμημα για το Πανεπιστήμιό μας».

Όπως ανέφερε, «η διασύνδεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τη δημιουργία του Κέντρου εδώ στην Ιατρική Σχολή είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας χρόνων», αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή των ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια τον Ομότιμο Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ιατρικής Σχολής, Χρήστο Λιονή και τη διοίκηση της σχολής, τονίζοντας πως «με την επιμονή τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν φτάσαμε στη σημερινή μέρα», ενώ υπογράμμισε ότι η δημιουργία του Κέντρου «είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμα περισσότερο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης».