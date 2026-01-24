Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για έργα υποδομών

Χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 987.770,02 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής πανεπιστημιακών υποδομών στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, της ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στο Ρέθυμνο προβλέπονται:

επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου,

επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του αύλειου χώρου του κτηρίου του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου και του Εργαστηρίου του Τμήματος Αρχαιολογίας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που είναι εγκατεστημένα στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων του UPS του ΚΕΜΕ και του UPS του κτηρίου «Ξενία» Ρεθύμνου.

Στο Ηράκλειο προβλέπονται:

εργασίες αποκατάστασης και μόνωσης στο κτήριο του τηλεσκοπίου 30 εκ. στον Σκίνακα,

συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,

συντήρηση και επισκευή εργαστηριακού εξοπλισμού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στο Ηράκλειο.

Με την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται να ενισχυθεί ουσιαστικά η λειτουργικότητα των πανεπιστημιακών υποδομών και να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας, με όρους ασφάλειας, ποιότητας και αποδοτικότητας.