Πανελλαδικές στην Κρήτη: 6.800 υποψήφιοι σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται η Κρήτη, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη, να δίνει στο Cretaone 102,3 αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των υποψηφίων και την οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας στο νησί.

Όπως ανέφερε, φέτος στην Κρήτη συμμετέχουν συνολικά περίπου 6.800 μαθητέςκαι μαθήτριες από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τόσο σε γραπτές όσο και σε προφορικές εξετάσεις.

Στα Γενικά Λύκεια, 4.943 μαθητές θα εξεταστούν προφορικά, ενώ 320 ακόμη υποψήφιοι εντάσσονται επίσης στη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων. Στα ΕΠΑΛ, οι γραπτά εξεταζόμενοι φτάνουν τους 1.317, ενώ 205 μαθητές θα εξεταστούν προφορικά.

Σε αυτούς τους αριθμούς προστίθενται και 468 μαθητές που συμμετέχουν στα ειδικά μαθήματα, όπως ξένες γλώσσες – Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά – καθώς και ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Ο κ. Καρτσωνάκης σημείωσε ότι συνολικά η εικόνα της Κρήτης παραμένει σταθερή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων να συγκεντρώνεται στο Ηράκλειο.

Παράλληλα, όπως τόνισε, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους, με την προετοιμασία να έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και των τεσσάρων νομών, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις γραμμές ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Κρήτης – Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι – και απευθύνονται όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους γονείς. Οι γραμμές στελεχώνονται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, προσφέροντας υποστήριξη σε όποιον τη χρειαστεί, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση των μαθητών που εξετάζονται προφορικά, γεγονός που οδήγησε και στη δημιουργία πρόσθετου εξεταστικού κέντρου στο Ηράκλειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Συνολικά στην Κρήτη λειτουργούν δεκάδες εξεταστικά κέντρα, καθώς και βαθμολογικά κέντρα που αναλαμβάνουν τη διόρθωση των γραπτών, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για επιτηρητές, επιτροπές και υποδομές.

Τέλος, ο κ. Καρτσωνάκης έστειλε μήνυμα προς τους υποψηφίους να παραμείνουν ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας πως «το σημαντικό είναι η ηρεμία, ο καλός ύπνος και η σωστή διαχείριση της τελευταίας περιόδου», καθώς – όπως είπε – «οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής».