ΠΑΓΝΗ: Σε σοβαρή κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι που φέρει σοβαρά τραύματα

22 Μαΐου 2026
Ένα κοριτσάκι τριών ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/05) από τα Χανιά.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έχει σοβαρά τραύματα, όπως υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μώλωπες και ένα παλαιότερο κάταγμα, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Αρχικά, η μητέρα του το μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν νωρίτερα σε παιδική χαρά, όπου έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα η μητέρα του να το μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς τραυματίστηκε το παιδί, είτε πρόκειται για πιθανό περιστατικό κακοποίησης είτε για κάποιο ατύχημα μέσα στο πολυμελές οικογενειακό περιβάλλον.

Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Χανίων, ενώ η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

