Η Παγκρήτια Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΝ 2026»

Με ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, καινοτομίας και επιστροφής στις ρίζες ολοκληρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου 2026, οι εργασίες της Παγκρήτιας Ημερίδας «ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΝ 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ).

Με κεντρικό θέμα τον «Επανασχεδιασμό του Πρωτογενούς Τομέα», η Ημερίδα αποτέλεσε το επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της κρητικής γης, συγκεντρώνοντας πλήθος εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγών, επιχειρηματιών και θεσμικών φορέων.

Η Ημερίδα, αποτελεί δράση της Δημοσιογραφικής Ψηφιακής Πύλης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, Προβολής & Δικτύωσης «Κρητών Επιχειρείν», συνδιοργανώθηκε με το Επιμελητήριο Χανίων, την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, το ΜΑΙΧ και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Κρήτη στο Πιάτο

Η Ημερίδα ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ένθετο αφιέρωμα στη «Βιωματική Γαστρονομία», το οποίο επιμελήθηκε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας. Υπό την παρουσία των Σεφ της Λέσχης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ζωντανή παρουσίαση κρητικών πιάτων που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα.

Η παρουσίαση δεν περιορίστηκε στη γεύση, αλλά επεκτάθηκε στη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής ως «βίωμα». Αναδείχθηκε ότι η γαστρονομία είναι ο ισχυρότερος πρεσβευτής των τοπικών προϊόντων. Μέσα από την επίδειξη τεχνικών και τη χρήση εκλεκτών πρώτων υλών της κρητικής υπαίθρου, αναδείχθηκε πώς η γαστρονομική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο μάρκετινγκ για τον πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία των προϊόντων του νησιού.

Δικτύωση και Συμπεράσματα

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με μια εκτενή ενότητα δικτύωσης (Networking), όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ειδικούς του κλάδου και εκπροσώπους της αγοράς. Κοινή συνιστώσα των συμπερασμάτων της Ημερίδας ήταν ότι η επιβίωση και η άνθηση της κρητικής υπαίθρου εξαρτάται από:

1. Την εκπαίδευση και την επιστημονική υποστήριξη των καλλιεργητών.

2. Τη συνένωση δυνάμεων μεταξύ αγροδιατροφής και τουρισμού.

3. Την προβολή της εντοπιότητας μέσω της γαστρονομίας.

Η Hμερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΝ 2026» θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στον αγροδιατροφικό χάρτη της Κρήτης, αποδεικνύοντας ότι όταν η παράδοση συναντά την επιστήμη και τη δημιουργικότητα, το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή, βιώσιμη και εξωστρεφής τοπική οικονομία.

Πλήρης Αποτύπωση των Εργασιών στο Περιοδικό «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Η οργανωτική επιτροπή ανακοινώνει με χαρά μια σημαντική πρωτοβουλία για τη διάχυση της γνώσης που παρήχθη κατά την Ημερίδα: Όλες οι εργασίες και οι εισηγήσεις των ομιλητών θα δημοσιευθούν αναλυτικά στο 27ο τεύχος του περιοδικού «ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026.

Σε μια προσπάθεια παροχής πλήρους πληροφόρησης, η έκδοση θα διαθέτει έναν καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς κάθε εισήγηση θα συνοδεύεται από:

• Εξατομικευμένο Video της ομιλίας του εκάστοτε εισηγητή.

• Την πλήρη παρουσίαση (PowerPoint), δίνοντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μελετήσει σε βάθος τα δεδομένα και τις προτάσεις που κατατέθηκαν.

• Καθώς τα αποτελέσματα των εργασιών της Ημερίδας.

Η κίνηση αυτή μετατρέπει το περιοδικό σε ένα ζωντανό «ψηφιακό αρχείο» της Ημερίδας, προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον κρητικό αγροδιατροφικό τομέα.

Η ομάδα του Κρητών Επιχειρείν και οι συνδιοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους ομιλητές, και τους χορηγούς που συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Επίσης ειλικρινείς ευχαριστίες στο κοινό που με την ενεργή συμμετοχή του, δια ζώσης αλλά και δικτυακά, ξεπέρασαν τους 420 σε αριθμό που παρακολούθησαν την Ημερίδα και επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τέτοιου είδους δράσεις.

Η Ημερίδα τελούσε υπό την Αιγίδα σημαντικών θεσμών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά, της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Τέλος καθοριστική υπήρξε η χορηγία των Creta Cargo Lines, Cretan Ambrosia, MOTORCLUB, Environments.gr, Αφοί Μποτζάκη και MUST Design.