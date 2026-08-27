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Π.Ε. Ηρακλείου: Δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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Για άλλη μια χρονιά-σχολικό έτος 2026-2027- υλοποιούνται τα δωρεάν κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία.

ΧΡΥΣΟΣ

Η αγαστή συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 2013 έχει συμβάλει τα μέγιστα προς όφελος των παιδιών της Π.Ε. Ηρακλείου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στη γνώση.

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Συγκεκριμένα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή  18-09-2026  στην αρμόδια υπηρεσία, οδός Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη) στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην κατάθεση αιτήσεων.

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Τα Κοινωνικά Προγράμματα αφορούν στην :

  1. Εκπαίδευση μαθητών στις ξένες γλώσσες.
  2. Στήριξη μαθητών Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις (αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου)
  3. Εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας από 6 ετών έως 12 ετών, σε εκμάθηση αθλήματος και
  4. Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. 1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας
  5. 5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι:

  1. Απόφαση ΚΕΠΑ
  2. Βεβαίωση ανεργίας
  3. Απόφαση επιμέλειας ανηλίκων
  4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

Οικονομικά Κριτήρια:

εισόδημα επιβολής εισφοράς κλιμακούμενο ως εξής:  

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 7.500 €
       » »      » »        τρία (3) μέλη: έως 9.000 €
       » »      » »        τέσσερα (4) μέλη: έως 10.500
       » »      » »        πέντε (5) μέλη: έως 13.000

 *Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

Περισσότερες πληροφορίες:

α. Στα τηλέφωνα: 2813410734-781-784

β. Στον ιστότοπο www.crete.gov.gr (Ενότητα: Ενημέρωση/Ανακοινώσεις) & (Ενότητα :Ψηφιακές Υπηρεσίες /Οδηγός του Πολίτη / Κατηγορία: Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα) , της Περιφέρειας Κρήτης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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