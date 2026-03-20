«Όταν το σχολείο ανθίζει…» – Οικολογική δράση από το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου και το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης

Η άνοιξη έφτασε και μαζί της έφερε μια νέα πνοή δημιουργίας στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου και Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης. Στο πλαίσιο των δράσεων του Οικολογικού Δικτύου Σχολείων, η σχολική κοινότητα ξεκίνησε ένα όμορφο ταξίδι αλλαγής, φροντίδας και συνεργασίας, με στόχο ένα σχολείο πιο πράσινο, πιο ζωντανό και πιο βιώσιμο.

Η αρχή έγινε με μια απλή αλλά ουσιαστική έρευνα. Οι μαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους: πώς βλέπουν το σχολείο τους, τι θα ήθελαν να αλλάξει, τι θα μπορούσε να το κάνει πιο φιλικό, πιο όμορφο και πιο βιώσιμο. Οι απαντήσεις τους έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για περισσότερο πράσινο, καθαρούς και δημιουργικούς χώρους, έναν τόπο όπου η καθημερινότητα θα συνδυάζει τη μάθηση με τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Και έτσι άρχισαν οι μικρές αλλαγές που σιγά σιγά μεταμόρφωσαν τον σχολικό χώρο. Τα παρτέρια καθαρίστηκαν, το χώμα ανανεώθηκε και τα παιδιά, με ενθουσιασμό και ομαδικό πνεύμα, ξεκίνησαν να φυτεύουν λουλούδια και αρωματικά βότανα. Κάθε φυτό που μπήκε στο χώμα έφερε μαζί του μια υπόσχεση: ότι ο χώρος του σχολείου μπορεί να γίνει ένας τόπος πιο ζωντανός, γεμάτος χρώματα, αρώματα και ζωή.

Η χαρά των παιδιών καθώς φύτευαν και φρόντιζαν τα νέα φυτά ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Τα παρτέρια που δημιουργήθηκαν δεν ομορφαίνουν μόνο τον χώρο του σχολείου, αλλά αποτελούν μια ζωντανή υπενθύμιση της δύναμης της συνεργασίας, της φροντίδας της φύσης και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Παράλληλα, η δημιουργικότητα των μαθητών άρχισε να δίνει νέα μορφή και σε άλλες γωνιές του σχολείου. Τοίχοι γέμισαν χρώμα μέσα από ζωγραφιές, κατασκευάστηκαν κάδοι ανακύκλωσης και γεννήθηκαν νέες ιδέες για δράσεις που προάγουν την οικολογική συνείδηση και την υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Σε αυτή την προσπάθεια πολύτιμη υπήρξε η στήριξη του φυτωρίου Φυτοπηγή Λασιθίου, το οποίο προσέφερε λουλούδια, βότανα, σπόρους και ό,τι άλλο χρειάστηκε για την υλοποίηση της δράσης. Η προσφορά αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν πράξη τις ιδέες τους και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και φιλόξενου σχολικού χώρου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στον κύριο Τζανάκη Κωνσταντίνο, ελαιοχρωματιστή, για τη δωρεά των χρωμάτων, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση των δημιουργικών παρεμβάσεων και στη ζωντάνεμα των χώρων του σχολείου μας.

Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή γονέων και μαθητών που βοήθησαν με προθυμία και ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως όταν μια σχολική κοινότητα συνεργάζεται, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πραγματικά όμορφο.

Και το ταξίδι αυτό δεν σταματά εδώ. Οι δράσεις συνεχίζονται και νέες ιδέες γεννιούνται καθημερινά. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μάθησης· είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει, αλλάζει και ανθίζει μαζί με τους ανθρώπους του.

Και αυτή την άνοιξη, στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου και στο Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης, το σχολείο άρχισε πραγματικά να ανθίζει.

Στην δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ελένη Σολυδάκη, Μαριάννα Καμπανού, Νικόλαος Μπεκιάρης και Λαμπρινή Παγκάλου.

