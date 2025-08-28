Οροπέδιο Λασιθίου: Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του νυν δημάρχου σε μόλις δώδεκα μήνες!

Σε κίνδυνο οι χρηματοδοτήσεις του Δήμου, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που τεκμηριωμένα είχε εξασφαλίσει η προηγουμένη δημοτική αρχή.

Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ έχει διαθέσει με απευθείας αναθέσεις η δημοτική αρχή Αθανασάκη μέσα στους πρώτους 12 μήνες θητείας της. Χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου αναγκάστηκε να ανακαλέσει την επιχειρούμενη από τον κ. Αθανασάκη απευθείας ανάθεση ύψους 120.248,69 € για το έργο αποκατάστασης του πρώην δημοτικού σχολείου Καμινακίου, μετά την ακύρωσή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Την ίδια στιγμή, η ίδια Δημοτική Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα τη μελέτη υπ’ αριθ. 1/2022 για την αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμινακίου – μια μελέτη που εκπονήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή το 2022, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. 7/2022), και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (αρ. απόφ. 240 ΔΣ/2022).

Πολιτικές αντιφάσεις και σκοπιμότητες

Η δημοτική αρχή του κ. Αθανασάκη, που επί μήνες διακήρυσσε ότι «δεν παρέλαβε καμία μελέτη», έρχεται τώρα και τις… ψηφίζει. Αυτό δεν λέγεται πολιτική· λέγεται «φάσκει και αντιφάσκει».

Από τη μία, κατηγορούν και μηδενίζουν το έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Από την άλλη, οικειοποιούνται μελέτες και χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν εξασφαλιστεί τεκμηριωμένα από την δημοτική αρχή του Γάννη Στεφανάκη και του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και στο Δικταίο Άντρο. Παρά τις έτοιμες μελέτες που θα οδηγούσαν σε άμεση δημοπράτηση, η νυν δημοτική αρχή επέλεξε να ξανασχεδιάσει από την αρχή, με αποτέλεσμα πολύτιμο χρόνο χαμένο, καθυστερήσεις που πλήττουν την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα.

Οι κίνδυνοι για το μέλλον

Η τακτική του κ. Αθανασάκη είναι ξεκάθαρη: «καθυστερώ – ακυρώνω – ξανασχεδιάζω – αλλάζω τις ταμπέλες και παρουσιάζομαι ως σωτήρας». Όμως η ανάπτυξη του Οροπεδίου Λασιθίου δεν μπορεί να περιμένει τις μικροπολιτικές του. Ήδη το δημοτικό σχολείο Καμινακίου, το ιστορικό κτίριο του Ξενία στο Ψυχρό, και μια σειρά από έργα και υπηρεσίες κινδυνεύουν να απενταχθούν λόγω των καθυστερήσεων.

Δήλωση του πρώην Δημάρχου Γιάννη Στεφανάκη

«Τα έργα του δήμου ύψους άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ που οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση, ως προηγούμενη δημοτική αρχή, αποτελούν την παρακαταθήκη μας προς το Λασίθι. Και αν προστεθούν και τα μεγάλα αρδευτικά δίκτυα που διεκδικήσαμε όλοι μαζί και ήδη κατασκευάζονται, ώστε οι καλλιεργητές να έχουν επάρκεια νερού, τότε το σύνολο των έργων που εξασφαλίσαμε ξεπερνούν -τεκμηριωμένα πλέον- τα 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ποσό πρωτοφανές και τεράστιο για ένα μικρό σε πληθυσμό ορεινό δήμο (μεταφέροντας κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χωρίς ούτε ένα ευρώ κόστος για τους πολίτες).

Αυτά τα έργα δεν ανήκουν σε κανέναν πολιτικό παράγοντα, σε καμία δημοτική αρχή. Ανήκουν μόνο στους πολίτες και στους επισκέπτες του Οροπεδίου Λασιθίου.

Η τακτική της σημερινής δημοτικής αρχής είναι γνωστή: καθυστερώ – ακυρώνω – ξανασχεδιάζω – αλλάζω ταμπέλες και παρουσιάζομαι ως σωτήρας. Όμως τα έργα αυτά δεν είναι για επικοινωνιακές παραστάσεις. Είναι για την κοινωνία του Λασιθίου, για τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τις οικογένειες και κυρίως για τους νέους του τόπου μας.

Και να το ξέρουν καλά: δεν αρκεί να σβήσουν τα ονόματά μας από τις μελέτες και τις αποφάσεις. Η αλήθεια δεν σβήνεται. Τα έργα αυτά είναι δρομολογημένα, κατοχυρωμένα στα αρχεία των θεσμικών φορέων και κυρίως χαραγμένα στη συνείδηση των πολιτών.

Καλώ τη δημοτική αρχή να σταματήσει να υπονομεύει την ιστορία και την παρακαταθήκη ετών, να εγκαταλείψει τη λασπολογία και την υποκρισία και να πράξει το αυτονόητο: να υλοποιήσει άμεσα τα έργα που βρήκε έτοιμα. Γιατί η ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Εμείς σχεδιάσαμε, διεκδικήσαμε, μελετήσαμε και χρηματοδοτήσαμε έργα με 40 εκατομμύρια ευρώ, ζητείται πλέον μόνο μια απλή και τίμια διαχείριση από τη νέα δημοτική αρχή. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε με όραμα και δουλειά και να διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα των πολιτών και του τόπου».

Δημοτική Παράταξη Οροπεδίου Λασιθίου «Λασιθιώτικο Κάλεσμα 2023»