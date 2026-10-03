Βαρύ είναι το πλήγμα που έχει υποστεί ο αγροτικός κόσμος στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε εκτεταμένες, ακόμη και ολοκληρωτικές, καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα χωράφια είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται τεράστιες και τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμινακίου και ελεγκτής του ΕΛΓΑ, Κώστας Φουκαράκης, οι συνέπειες της κακοκαιρίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς σημαντικό μέρος της παραγωγής έχει καταστραφεί.

Καταστράφηκαν πατάτες και κηπευτικά

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ζημιές σε πατάτες και κηπευτικά, με καλλιέργειες να έχουν υποστεί σοβαρότατο πλήγμα από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Για τους παραγωγούς, ωστόσο, η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στην απώλεια της φετινής σοδειάς.

Πίσω από κάθε κατεστραμμένο χωράφι βρίσκονται μήνες εργασίας, αυξημένα έξοδα καλλιέργειας και οικογένειες που υπολόγιζαν σε αυτό το εισόδημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Έντονη αγωνία για τον χειμώνα

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς οι αγρότες του Οροπεδίου καλούνται να μπουν στους χειμερινούς μήνες έχοντας χάσει σημαντικό μέρος ή ακόμη και το σύνολο της παραγωγής τους.

Την ίδια ώρα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, με τη θέρμανση και το πετρέλαιο να αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές δαπάνες για μια ορεινή περιοχή όπως το Οροπέδιο Λασιθίου.

Η απογοήτευση και η αγωνία στον αγροτικό κόσμο είναι έντονες, καθώς για αρκετούς παραγωγούς πλέον δεν τίθεται μόνο ζήτημα απώλειας μιας παραγωγικής χρονιάς, αλλά θέμα οικονομικής επιβίωσης και συνέχισης της αγροτικής τους δραστηριότητας.