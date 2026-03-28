Ορκωμοσία τριών νέων Δημοτικών Αστυνόμων στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Με τρεις νέους δημοτικούς αστυνομικούς ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία Αγίου Νικολάου. Οι νέοι υπάλληλοι – δημοτικοί αστυνόμοι που ορκίστηκαν σήμερα (27/3) ενώπιον του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, αποτελούν πλέον μέρος της δύναμης του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για τους κ.κ Βίκτωρα Παππά, Δημήτριο Καραβελάκη, Νικόλαο Μηναδάκη που διορίστηκαν (αριθμ.1346/12-03-2026 ΦΕΚ τεύχος Γ΄) σε κενές οργανικές θέσεις του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης υποδέχθηκε τους νέους υπαλλήλους στο γραφείο του υπογραμμίζοντας ότι η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν αποτελεί απλά μια διοικητική ενίσχυση, αλλά μια στοχευμένη παρέμβαση για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου, ιδιαίτερα σε ένα τουριστικό προορισμό όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και πολυεπίπεδες.

«Ο ρόλος της υπηρεσίας – πρόσθεσε -αναμένεται να είναι καθοριστικός στο εξής σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χώρου, η εποπτεία των κοινόχρηστων σημείων, η ρύθμιση της στάθμευσης και η ενίσχυση της συνολικής τάξης και λειτουργικότητας στις τουριστικές ζώνες και στους οικισμούς.

Μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης εκπαίδευσης του προσωπικού η Δημοτική Αστυνομία θα αποκτήσει ενεργό και διακριτό ρόλο με συνεχή παρουσία και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο».