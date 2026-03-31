Η ορκωμοσία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων της Ιατρικής Σχολής με τη συμμετοχή νέων Διδακτόρων, αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στην εκδήλωση ορκωμοσίας, η οποία τελέσθηκε στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Εμμανουήλ» της Ιατρικής Σχολής, απονεμήθηκαν 10 Διδακτορικά Διπλώματα και 78 Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ ορκίσθηκαν και έλαβαν το πτυχίο τους 10 απόφοιτοι της Σχολής.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα, η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Χαμηλός, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου κ. Ν. Κονταράκης, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο Διοικητής του ΠΑ.Γ.Ν.Η κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής, καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα και η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη.

Στον χαιρετισμό της η Κοσμήτορας αναφέρθηκε στο πόσο αφύσικο είναι για όλους μας που διδάσκουμε και διδασκόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής και παλεύουμε για την κάθε μία ξεχωριστά, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, να βιώνουμε τον πόλεμο δίπλα μας και την απώλεια ανθρώπων μέσα στη δίνη του. Είναι αφύσικο να γίνονται οι άνθρωποι αριθμοί νεκρών, υπάρξεις χωρίς ιστορικό, οικογένεια, αξιοπρέπεια, προοπτική. Μέσα στη αφύσικη κατάσταση του πολέμου που σκιάζει την καθημερινότητά μας, ο όρκος που δόθηκε από τους αποφοίτους μας παίρνει μεγαλύτερη αξία από ποτέ. Είναι η υπόσχεση ότι σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από βία και απώλεια, θα υπηρετούν την ανθρώπινη ζωή χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό, με ευθύνη, με βαθιά επίγνωση της αξίας της. Ευχήθηκε σε όλες και όλους, γιατρούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς επιστήμονες καλή σταδιοδρομία, σε αυτό τον κόσμο των μεγάλων αντιθέσεων με τις τεράστιες εξελίξεις στην επιστήμη αλλά και το μηδενισμό της ανθρώπινης ζωής. Να πορεύονται με γνώσεις αλλά και με αλληλεγγύη και ανθρωπισμό. Η Σχολή μας έχει δώσει όλα τα εφόδια να εργαστούν σε όποιον χώρο επιλέξουν. “Αδράξτε τις ευκαιρίες και γίνετε Λαμπροί Επιστήμονες αλλά και Λειτουργοί της Υγείας με κοινωνική ευαισθησία και αγάπη στον άνθρωπο”.

Ακολουθήσε ομιλία από την Ομότιμη Καθηγήτρια της Σχολής Δόμνα Καραγωγέως με τίτλο «Ένα τελευταίο μάθημα».

Η κα Καραγωγέως αναφέρθηκε, στη σημασία της βασικής έρευνας, ένα τομέα στον οποίο διακρίνεται η Ιατρική Σχολή Κρήτης, με παράδειγμα τον βίο της Επιστήμονος Καρικό, της οποίας η επιμονή και οι γνώσεις μετετράπησαν σε ιατρικό εργαλείο και αυτή τη στιγμή θεωρείται πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η Καρικό έδωσε το μισό βραβείο Νόμπελ στο πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασε. Η κα Καραγωγέως σημείωσε: «Θέλω από αυτά που σας είπα να κρατήσετε την περιέργεια, την αριστεία και την επιμονή. Αυτά θα πρέπει να σας καθοδηγούν. Εισέρχεστε στο ιατρικό επάγγελμα σε έναν κόσμο που απέχει πολύ από το να είναι ιδανικός και είναι απίστευτα γρήγορα μεταβαλλόμενος κυρίως ΑΞΙΑΚΑ. Τι πρόκειται λοιπόν να κάνετε μέσα σε αυτό το περιβάλλον; Αυτό θα το απαντήσει ο καθένας σας με διαφορετικό τρόπο. Κρατήστε ένα Τελευταίο Μάθημα: Δύο Σταθερές να σας καθοδηγούν καθώς προχωράτε και εξελίσσεστε στην επαγγελματική σας πορεία: την Επιστήμη, βασιζόμενη σε μία θεμελιώδη αρχή, την αυστηρή επιστημονική διερεύνηση και την ενσυναίσθηση, που πρέπει να καθοδηγεί την ιατρική σας πράξη, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού – ασθενή, δίνοντας πραγματικό νόημα σε αυτή την επιστήμη».

Πραγματοποιήθηκε η 32η απονομή του καθιερωμένου βραβείου Αριστείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον πρώτο σε βαθμολογία απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής. Η απονομή έγινε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κ. Αλέξανδρο Πατριανάκο.

Επίσης, βραβεύθηκαν εθελοντικές ομάδες της Ιατρικής Σχολής και μια εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Η Ομάδα «Γίνε Μαζί Μου Παιδί» η οποία έχει ως στόχο την απασχόληση των ασθενών της Αιματολογικής – Ογκολογικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων του ΠαΓΝΗ.

Η HelMSIC – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής, που αποτελεί ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με όραμα τη διαμόρφωση μελλοντικών ιατρών εφοδιασμένων με ανθρωπιστικές αξίες και κοινωνική σκέψη, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση της ιατρικής επιστήμης.

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.), που έχει ως κεντρικό στόχο την επιστημονική ενεργοποίηση των φοιτητών ιατρικής και συναφών σχολών επιστημών υγείας, προωθώντας την ενασχόλησή τους με ζητήματα εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Η ομάδα «Προαγωγή Υγείας», η οποία αποτελείται από φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εστιάζει στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης για την αντισύλληψη, την πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Λοιμώξεων και την ανατομία του αναπαραγωγικού συστήματος.

Η Ομάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΟΦΕΑΚ) η οποία αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης με έδρα το Ηράκλειο.

Κύριος σκοπός της ομάδας είναι η συστηματική προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς μυελού των οστών, στοχεύοντας στην άμεση κάλυψη των αναγκών σε αίμα.

Ακολούθηησε η καθομολόγηση των διδακτόρων, η απονομή των διδακτορικών διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και η Ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων με την απονομή των πτυχίων.

Σήμερα η Ιατρική Σχολή ολοκληρώνει 42 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, καταγράφοντας 955 ενεργούς φοιτητές και συνολικά 3.093 αποφοίτους έως και σήμερα.