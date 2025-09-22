ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινάει σήμερα η δίκη στο Ηράκλειο για τους 105 κατηγορούμενους

Σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη στο Ηράκλειο η δική για τους 105 κατηγορούμενους που θα καθίσουν στο εδώλιο για απάτη και απόπειρα εξαπάτησης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η έρευνα που είχε γίνει κατέδειξε ότι είχαν πάρει ποσά επιδοτήσεων χωρίς να δικαιούνται και να έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά χαρτιά για εκτάσεις που δεν είχαν καν στην κατοχή τους.

Ποιο είναι ιδιαίτερο αυτής της υπόθεσης που αφορά το 2021 και δεν έχει σχέση με την έρευνα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά είναι υπόθεση που έβγαλαν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πως στο σύνολό τους σχεδόν οι 105 κατηγορούμενοι, έχουν εισπράξει δηλαδή 10 και 15 χιλιάδων ευρώ και προφανώς κάποιος ή κάποιοι συντόνιζαν όλη αυτή την προσπάθεια εξαπάτησης και έπαιρναν τα μεγαλύτερα ποσά. Μάλιστα εμπλέκεται συγκεκριμένο ΚΥΔ στην Κρήτη και ένας λογιστής από τη Βόρεια Ελλάδα.