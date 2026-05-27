ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 Κρητικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις

27 Μαΐου 2026
Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν, νωρίς το πρωί της Τετάρτης με το πλοίο της γραμμής, οι 21 από τους 22 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι τους οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Ο 22ος συνελήφθη στην Αθήνα, κατά την επιστροφή του από το εξωτερικό, και κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Κρήτη, περιλαμβάνει 138 άτομα, με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων οι Αρχές έχουν ήδη προσωρήσει σε πάγωμα των τραπεζικών τους λογαρισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Το πρωί της Δευτέρας (25/05), πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, ήταν και ένας αντιδήμαρχος.

Πως λειτουργούσε το κύκλωμα στην Κρήτη

Ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζονται δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Και οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν και 17 από τα συνολικά 300 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση.Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος.

