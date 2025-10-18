CAFE MELI
Ομόφωνη απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη δημιουργία «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» στη Νεάπολη

18/10/2025
Ομόφωνα αποφάσισε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης τη δημιουργία Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού, με έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου.

Το Κέντρο θα φιλοξενήσει το «Εργαστήριο Μεσαιωνικής Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» καθώς και άλλες δράσεις πολιτισμού.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης – Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης γνωστοποιώντας την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου στο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη εξέφρασε την πεποίθηση για περαιτέρω συνεργασία Πανεπιστημίου και Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης με αφορμή την απόφαση αυτή, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην ίδρυση του «Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού» και ιδιαίτερα τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Κοντάκη, την Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ελευθερία Ζέη και όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ίδρυση αυτή καθώς και για την διαφαινόμενη προοπτική διεύρυνσης των επιστημονικών αντικειμένων του Κέντρου στο μέλλον.

Η λειτουργία του Κέντρου ενός εμβληματικού Πανεπιστημίου, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες, στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει «φάρο» εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας, ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη ορόσημο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Νεάπολη, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και όλη την τοπική κοινωνία.

