Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ | +Video

Στη συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ευχαρίστησε όσους δίνουν το παρών μιλώντας για «συγκλονιστική παρουσία» των παριστάμενων.

«Σήμερα, 3ης Σεπτέμβρη, τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα. Η Κρήτη αγκάλιασε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Πολιτική Αλλαγή του 1981. Τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξη στις πιο δύσκολες στιγμές. Από εδώ που έγινε το ξεκίνημα νίκης», τόνισε αρχικά.

«Η 3η του Σεπτέμβρη μάς συνδέει με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή»

«Βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας, όχι μόνο για να θυμηθούμε. Η 3η του Σεπτέμβρη μάς συνδέει με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για Σύνταγμα και Δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για ελευθερία και λαϊκή κυριαρχία. Τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μια μεγάλη πολιτική τομή: έδωσε στη Δημοκρατία κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί Δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς.

Το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στην υγεία. Το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα να δημιουργείς στον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της Αλλαγής του 1981», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε σε μία σειρά από μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας «το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το κοινωνικό κράτος. Τα δικαιώματα των γυναικών. Η κοινωνική συμφιλίωση. Η ισχυρότερη Αυτοδιοίκηση. Η δυνατότητα του φτωχού παιδιού να σπουδάσει, να προχωρήσει, να αλλάξει τη ζωή του».

«Αυτή είναι η ιστορία μας. Δεν τη νοσταλγούμε παθητικά. Τη γνωρίζουμε. Την τιμούμε. Και αντλούμε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τους αγώνες του μέλλοντος. Γιατί το μεγάλο ερώτημα σήμερα δεν είναι: ‘Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ;’ Το ερώτημα είναι: Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό. Ποια νέα δικαιώματα θα κατοχυρώσουμε; Ποιο νέο ΕΣΥ; Ποιο σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο; Ποιο θα είναι το σύγχρονο κράτος της αξιοκρατίας; Ποια θα είναι η σύγχρονη Δημοκρατία;», επεσήμανε ακόμη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνοντας με νόημα ότι «δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης Ιστορίας. Έχουμε χρέος να αποτυπώσουμε τις αρχές και τις αξίες, τιμώντας του αγώνες όλων των γενεών του ΠΑΣΟΚ».

«Η Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα να παραμένει θεατής»

Ακολούθως αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα λέγοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτυχία της πολιτικής. Είναι έλλειψη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, η Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα να παραμένει θεατής. Δεν έχει δικαίωμα να αρκείται σε ανακοινώσεις χωρίς δράση. Όταν υπάρχει η ρωσική επιθετικότητα στα ανατολικά σύνορα». Ειδική αναφορά έκανε στις τουρκικές προκλήσεις λέγοντας ότι «στον εντεινόμενο αναθεωρητισμό της Τουρκίας, η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Ας αφήσουν κάποιοι τα ψευτοδιλήμματα».

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «η ανθρωπότητα αποκτά δυνατότητες που καμία προηγούμενη γενιά δεν είχε. Κι όμως, κοιτάξτε την αντίφαση. Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του, γνωρίζει ξένες γλώσσες, χειρίζεται τεχνολογίες που πριν από είκοσι χρόνια δεν υπήρχαν και αναρωτιέται: ‘Θα μπορέσω ποτέ να αποκτήσω δικό μου σπίτι;’», τόνισε.

«Έχουμε περισσότερα μέσα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία. Αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η ευημερία θα φτάσει στους πολλούς, θα φτάσει στους αδύναμους. Και σκεφτείτε το πολύ απλά. Αν αύριο, χάρη στην τεχνολογία, ένας εργαζόμενος μπορεί σε τέσσερις ώρες να παράξει όσα παρήγαγε σε οκτώ ώρες, ποιος θα πάρει το όφελος; Μόνο ο μέτοχος; Ή και ο εργαζόμενος; Θα γίνει όλη η αύξηση της παραγωγικότητας μεγαλύτερο κέρδος για τους επιχειρηματίες;

Ή θα γίνει και καλύτερος μισθός; Λιγότερος χρόνος εργασίας; Καλύτερη ποιότητα ζωής; Περισσότερη Δημοκρατία και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος; Αυτά τα πανανθρώπινα ερωτήματα δεν θα τα λύσει κανένας αλγόριθμος. Θα το λύσει η πολιτική και οι αγώνες», είπε ακόμη.

«Για δεκαετίες μάς έλεγαν: ‘το κράτος είναι το πρόβλημα’. ‘η αγορά θα βρει μόνη της τις λύσεις’. Και μετά ήρθε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι τράπεζες κινδύνευσαν. Και ποιος έτρεξε να τις σώσει; Το κράτος. Ήρθε η πανδημία. Οι επιχειρήσεις έκλεισαν. Εκατομμύρια εργαζόμενοι κινδύνευσαν. Και ποιος κράτησε την οικονομία όρθια; Το κράτος. Ήρθε η ενεργειακή κρίση. Οι τιμές εκτοξεύθηκαν. Και ποιος κλήθηκε ξανά να παρέμβει; Το κράτος. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι για ποιον επέστρεψε το κράτος; Όταν κινδυνεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, βρίσκονται δισεκατομμύρια. Όταν κινδυνεύει μια τράπεζα, βρίσκονται μηχανισμοί διάσωσης.

Όταν όμως μιλάμε για κοινωνική κατοικία, για το ΕΣΥ, για καλύτερους μισθούς, για φθηνή ενέργεια για τα νοικοκυριά, για ενεργειακές κοινότητες μας λένε ‘χρήματα δεν υπάρχουν’. Τι θέλουμε λοιπόν; Ένα κράτος που κοινωνικοποιεί τις ζημιές και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη; Ή ένα κράτος που ανοίγει δρόμους για τους πολλούς; Αυτή είναι η μεγάλη διαχωριστική γραμμή της εποχής μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει όχθη, έχει επιλέξει πλευρά», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη ΝΔ»

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει Πολιτική Αλλαγή το συντομότερο δυνατό», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζοντας την ίδια στιγμή ότι «δεν συμβιβαζόμαστε με τη στασιμότητα. Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μοιρολατρία του: ‘Έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει’».

«Εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε. Θέλουμε και μπορούμε. Να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με συνθήματα και ευχές. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε σχέδιο. Έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω από όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυτονομία λέγοντας ότι «η πολιτική αυτονομία δεν είναι εμμονή του ΠΑΣΟΚ. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι όρος πραγματικής αλλαγής. Είναι η οριοθέτησή μας απέναντι στο ρουσφέτι και τα κλειστά συστήματα εξουσίας. Απέναντι σε κόμματα σφραγίδα, κόμματα παρέας και προνομιακής σχέσης με ολιγάρχες».

Πυρά σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Εξαπολύοντας τα πυρά του στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό ότι η χώρα θα επιστρέψει στην κανονικότητα «έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα-Καμμένου. Μίλησε για επιτελικό κράτος. Μίλησε για τους “άριστους”. Μίλησε για αξιοκρατία. Και τι οικοδόμησε; Ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν μέθοδος. Βιώσαμε το παρακράτος των υποκλοπών. Καταστρατήγηση του Συντάγματος. Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να είναι πάντα κάποιος άλλος. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία να φταίνε κάποιες “διαχρονικές παθογένειες”. Εμείς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος λογοδοσίας, αξιοκρατίας, ένα κράτος διαφάνειας».

Εμμένοντας στα πυρά του εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι δήθεν άλλαξαν. Το πρόγραμμά τους είναι σε δύο λέξεις: εξαπάτηση και αναξιοπιστία». «Τον Ιούλιο δήλωναν ότι θα καταργήσουν τη Golden Visa. Χθες, άλλαξαν άποψη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό τους σημείο», πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τα θαλάσσια πάρκα είπε ότι «εάν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια, αν λέει ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων, τότε γιατί δεν ζήτησε ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία όπως έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ». «Η εξωτερική πολιτική δεν είναι μάχη εντυπώσεων, είναι αγώνας καθημερινός», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως «το μήνυμά μου είναι καθαρό προς την Τουρκία: θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας, αλλά πρώτα σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ»

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη». «Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Τη ζητάμε γιατί μπορούμε. Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το σχέδιό μας για τη στεγαστική πολιτική», τόνισε απευθυνόμενος στους παριστάμενους.

«Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον δανειολήπτη που φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του: ότι δεν θα είναι μόνος του απέναντι σε ένα fund. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου. Όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που εκβιάζουν συνανθρώπους μας. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία: να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια και υποχρεώσεις. Γι’ αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους. Εμείς θέλουμε τον μικρομεσαίο να παράγει. Να επενδύει. Να δημιουργεί θέσεις εργασίας», είπε ακόμη και δεσμεύτηκε για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και 13η σύνταξη σε δύο δόσεις αλλά και νέο ΕΚΑΣ.

«Η αξιοπρέπεια δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης κοινωνίας», είπε. «Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το άτομο με αναπηρία ένα κράτος που δεν το θυμάται μόνο στις επετείους. Σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην εργασία. Στην κοινωνική ζωή. Στον πολιτισμό. Στον αθλητισμό. Στην πολιτική εκπροσώπηση. Γιατί η ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας. Είναι μέτρο Δημοκρατίας», ανέφερε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης για να συμπληρώσει: «Τώρα ΠΑΣΟΚ για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο σημαίνει αξιοπρέπεια παραγωγή. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες. Αυστηροί έλεγχοι στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Σύγχρονο σχέδιο για τη διαχείριση υδάτων με πρωταγωνιστή την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί με το ΠΑΣΟΚ τα χρήματα θα πάνε σε αυτούς που παράγουν και όχι στους κολλητούς του συστήματος Μητσοτάκη».

«Με το σχέδιο “Αναστάσιος Πεπονής” χτίζουμε ένα κράτος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ένα νέο ΑΣΕΠ που θα εγγυάται την αξιοκρατία σε ολόκληρο το Δημόσιο. Ένα αποκεντρωμένο κράτος που θα στηρίξει πραγματικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Και όχι έναν πολίτη – όμηρο ενός αναποτελεσματικού κράτους», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη «η δική μας Αλλαγή έχει Πρόσωπο. Έχει Περιεχόμενο. Έχει Πρόσωπο. Και πρόσωπό της είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μίλησα. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται, δημιουργούν και θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Έχει Περιεχόμενο. Είναι το πρόγραμμά μας που θα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ. Γιατί οι καλές προθέσεις δεν αρκούν όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων. Η πολιτική αλλαγή με τον ΠΑΣΟΚ θα έχει ευθύνη, συνέπεια και ήθος. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μας. Οι θεσμοί δεν είναι εμπόδια στην εκτελεστική εξουσία. Είναι όρια στην αυθαιρεσία της. Το δημόσιο χρήμα δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι δέσμευσή μου σήμερα. Ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει πού πήγε το τελευταίο χρήμα του ελληνικού λαού τα χρόνια των απευθείας αναθέσεων της ΝΔ».

«Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή – Ετοιμάζουμε τη νέα»

Στο τελευταίο σκέλος της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. «Φίλες και φίλοι. Η Ιστορία δεν ζητά από καμία γενιά να επαναλάβει όσα έκαναν οι προηγούμενες. Δεν έχει αυτήν την απαίτηση. Ζητά όμως από κάθε γενιά να σταθεί των ιστορικών περιστάσεων. Αυτό καλώ να κάνουμε και εμείς ως γενιά. Σήμερα τιμάμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Τιμάμε τους αγώνες των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Τιμάμε τους ανθρώπους που στάθηκαν πριν από 52 χρόνια στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου και υπέγραψαν μαζί του τη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη», υπογράμμισε με νόημα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους αείμνηστους Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη και Φώφη Γεννηματά αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Τιμάμε τους προέδρους μας. Τον αείμνηστο ιδρυτή μας, Ανδρέα Παπανδρέου που τόσο πολύ αγάπησε η Κρήτη και όλη η Ελλάδα. Τον αείμνηστο πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό των μεγάλων έργων Κώστα Σημίτη. Τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Τον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο. Την πρώην πρόεδρο, την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Τιμάμε την ιστορία μας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι «εδώ από την Κρήτη στέλνουμε ένα μήνυμα. Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή. Ετοιμάζουμε τη νέα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι παντού είναι κίνημα λαού».

«Μια Αλλαγή που θα κάνει την ανασφάλεια του σήμερα, μια καλύτερη προοπτική του αύριο. Την ατιμωρησία δικαιοσύνη. Το δίκαιο του ισχυρού κράτος δικαίου. Τη στασιμότητα πρόοδο για όλους. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε. Για αυτήν την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις. Αλλάζουμε πολιτική. Κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί. Πάμε δυνατά. Ξεκίνημα Νίκης – Ξεκίνημα Πολιτικής Αλλαγής. Θα κάνουμε ξανά πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη ακολούθησε δρώμενο με drone καθώς ο ουρανός του Ηρακλείου φωτίστηκε με πράσινο χρώμα, ενώ εμφανίστηκαν ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ, και μία σειρά από συνθήματα που περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη όπως «εθνική ανεξαρτησία», «λαϊκή κυριαρχία», «κοινωνική απελευθέρωση», «δημοκρατική διαδικασία» αλλά και ο χάρτης της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή στο background ακουγόταν ενορχήστρωση του Carmina Burana ενός κομματιού που έχει συνδεθεί άρρηκτα με το ΠΑΣΟΚ.