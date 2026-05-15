Η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες προς το ΜΚΣ Δεσμός, το WWF Ελλάς και το HIGGS

Η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς το ΜΚΣ Δεσμός, το WWF Ελλάς και το HIGGS για την εξαιρετικά σημαντική και ανιδιοτελής δωρεά που έλαβε η εθελοντική μας ομάδα μέσω του «Προγράμματος Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας: Εξοπλισμός, Κατάρτιση, Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου (2024-26)», το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα της “Πρωτοβουλίας 21” και με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Ενδεικτικά η ομάδα μας ενισχύθηκε με τον παρακάτω εξοπλισμό Δασοπυροπροστασίας:

10 Κράνη δασοπυρόσβεσης – πολλαπλών διαμορφώσεων ΜSA GALLET F2XR

10 Στολές δασοπυρόσβεσης BALLYCLARE XENON

10 Καλύμματα προσώπου με φίλτρο MAJESTIC HOODS SHROUD

6 Σακίδια πεζοπόρου

1 Σακίδιο πεζοπόρου για αλυσοπρίονα

1 Σακίδιο πεζοπόρου για παραϊατρικό

1 Φορείο (τύπου σεντόνι) απομάκρυνσης με λαβές

2 Γάντια προστασίας για αλυσοπρίονα

1 Φορητό μετεωρολογικό όργανο KESTREL 3500FW

2 Άρβυλα δασοπυρόσβεσης για αλυσοπρίονο

2 Επινώτιοι πυροσβεστήρες

1 Ελαφρύ αλυσοπρίονο πεζοπόρουMS 212 45cm

2 Προστατευτικές περισκελίδες για αλυσοπρίονο Chaps 270°

​Η δωρεά αυτή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειάς μας και αναβαθμίζει σημαντικά την επιχειρησιακή μας ικανότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου η εθελοντική δράση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικούς πόρους, η παροχή σύγχρονων τεχνικών μέσων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των μελών μας και την αποτελεσματικότητα του έργου μας.

Πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς αποτελούν πρότυπο κοινωνικής προσφοράς και είναι χρέος μας να τις αναδεικνύουμε. Η έμπρακτη στήριξή σας, που αφορά τόσο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και την εξειδικευμένη κατάρτιση, ενισχύει ουσιαστικά την πρώτη γραμμή της δασοπυροπροστασίας για την προάσπιση της ζωής και του φυσικού μας πλούτου.

​Η ευαισθησία που επιδεικνύετε είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του εθελοντικού έργου. Αποτελεί την κορυφαία απόδειξη συλλογικής ευθύνης απέναντι στην προστασία του οικοσυστήματος, μια στάση που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε σύγχρονη κοινωνία.