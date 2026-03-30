Η ολομέλεια Μαρτίου του Παγκρήτιου Σύλλογου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, η μηνιαία ολομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο ξενοδοχείο Ibis Styles στο Ηράκλειο.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις

Ο κ. Μπράτης Ιωάννης παρουσίασε την εταιρεία Bratti, που εξειδικεύεται στον τομέα της σήμανσης για ξενοδοχεία, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων, αναλύοντας πώς η εξειδικευμένη σήμανση (από τον σχεδιασμό έως την τοποθέτηση) μπορεί να αναβαθμίσει την εμπειρία του επισκέπτη.

Ο κ. Reinhard Gangelmayer παρουσίασε την εταιρεία GIATA που εξειδικεύεται στην διαχείριση και διανομή ψηφιακού περιεχομένου για ξενοδοχεία, προσφέροντας αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις χαρτογράφησης στην τεχνολογία ταξιδιών με στόχο την ικανοποίηση των επισκεπτών.

Η κ. Εύα Βραδή παρουσίασε την εταιρεία Travel & Do, μια τοπική πλατφόρμα η οποία εστιάζει στην παροχή αυθεντικών εμπειριών στην Κρήτη, καλύπτοντας τομείς όπως ο αγροτουρισμός, η γαστρονομία, ο πολιτισμός και οι δραστηριότητες στη φύση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Θάνου Φανού, και της συνεργάτιδάς του κ. Κατερίνας Πρωτοπαππά. Μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, ανέλυσαν το πλαίσιο προσωπικής ευθύνης των Διευθυντών Ξενοδοχείων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νομική τους προστασία.

Ο κ. Θεόδωρος Μυλωνάκης, DMC & Hotel Trading Management B2B MTS Globe Group, έκανε ανάλυση της τουριστικής αγοράς, βάση της τρέχουσας κατάστασης και μετέφερε ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την τρέχουσα σεζόν. Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως οι κρατήσεις παραμένουν στα περσινά επίπεδα χωρίς αξιοσημείωτες ακυρώσεις.

Ο κ. Ψαρουδάκης Μανούσος Αντιπρόεδρος Β΄ κάνοντας χρήση του 10΄του μέλους παρουσιάζοντας θέμα με τίτλο: Modern Hotel Management: Art or Science? ανέπτυξε το θέμα “Modern Hotel Management: Art or Science?”, αναδεικνύοντας τον σύνθετο ρόλο του σύγχρονου διευθυντή που ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική κατάρτιση και την τέχνη της διοίκησης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σφακιανάκης Γιώργος ενημέρωσε για την επιτυχημένη εσπερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των Επιμελητηρίων Κρήτης με θέμα : “Ασφάλεια στα ξενοδοχεία” στα πλαίσια της έκθεσης “Creta Food & Drink Expo”, στο ΔΕΚΚ Ηρακλείου. Ο κ. Σφακιανάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της στήριξης των τοπικών προϊόντων και της διασύνδεσής τους με την τουριστική αγορά.

Η ολομέλεια ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.