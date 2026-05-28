Η ολομέλεια Μαϊου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Με απόλυτη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή των μελών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, η τακτική μηνιαία Ολομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις σύγχρονες και προσφάτως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ιστορικού ξενοδοχείου Blue Sea Beach affiliated by Melia, στη Σταλίδα.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις

Ο κ. Χαραλαμπάκης Γιάννης παρουσίασε την πλατφόρμα λογισμικού Hotel Tool Box, ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που εστιάζει στην ψηφιοποίηση των καθημερινών εργασιών του προσωπικού, βελτιστοποιώντας την εσωτερική οργάνωση και προσφέροντας παράλληλα προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Ο κ. Θοδωρής Αργυρίου παρουσίασε την εταιρεία Cert 1, έναν ανεξάρτητο, ελληνικό διαπιστευμένο φορέα επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Ο κ. Αργυρίου ανέλυσε το εύρος των υπηρεσιών της εταιρείας, η οποία πέρα από τον έλεγχο ποιότητας, παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Απασχόλησης, Καινοτομίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Χερσονήσου, κα Κατερίνα Θραψανιώτη, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους του Δήμου για την αποτελεσματική προβολή της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού ιστοτόπου (site) και την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία και την εξέλιξη των σημαντικών έργων υποδομής στο λιμάνι της Χερσονήσου.

Η κα Θεοπίστη Αρτζόγλου, Δικηγόρος Α.Π.Θ προχώρησε σε μια εξαιρετικά χρήσιμη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων μετάκλησης ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συμβάσεις που πρέπει να συνάπτονται μεταξύ εργοδότη και υποψηφίου, με σκοπό τη νομική διασφάλιση και την πρόβλεψη κάθε πιθανής συνθήκης που μπορεί να προκύψει στην εργασιακή σχέση.

Ο Senior Contract Manager της WebBeds στην Κρήτη, κ. Μανώλης Μαρινάκης, πραγματοποίησε μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση με τίτλο «WebBeds on the UK market», αναλύοντας τις τρέχουσες τάσεις, τις προοπτικές και τη συμπεριφορά της βρετανικής τουριστικής αγοράς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, κ. Μιχάλης Γάσπαρης, αξιοποιώντας τον θεσμό του «10λέπτου του μέλους», ανέπτυξε θέμα με τίτλο: «Ο ρόλος του Διευθυντή ξενοδοχείου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Μέσα από την εισήγησή του ανέδειξε τις προκλήσεις, την προσαρμοστικότητα και την καθοριστική συμβολή του σύγχρονου management στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και απαιτητικές συνθήκες.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου, κ. Γιώργου Σφακιανάκη, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τον Διευθυντή του ξενοδοχείου, κ. Γιάννη Ζαχαριά, καθώς και προς την οικογένεια Παπακαλιάτη για την άψογη φιλοξενία.

Η βραδιά έκλεισε με μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση των παρευρισκόμενων στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους του Blue Sea Beach affiliated by Melia και με ένα εξαιρετικό δείπνο στο a la carte εστιατόριο, προσφορά του ξενοδοχείου, δίνοντας στα μέλη την ευκαιρία για χαλαρή συζήτηση, και ανταλλαγή απόψεων.