Η ολομέλεια Απριλίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Απρτιλίου 2026, η μηνιαία ολομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο Crete Golf Club στη Χερσόνησο.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις

Ο κ. Σουγκάκης Παναγιώτης παρουσίασε την εταιρεία Cisterna μια πρωτοποριακή εταιρεία με πολυετή εμπειρία που δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση δεξαμενών υγρών και αερίων μέσω τηλεμετρίας εστιάζοντας στην πρόληψη και ελεγχο Υγραερίου, πετρελαίου και νερού .

Ο κ. Μαυριδόπουλος Θανάσης παρουσίασε την εταιρεία DEIblue η οποία συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του κόσμου της ηλεκτροκίνησης με το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται, αλλά και τις ψηφιακές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη εμπειρία, θέτοντας τα θεμέλια για έναν κόσμο πιο πράσινο και βιώσιμο· τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Ο κ. Ιωαννίδης Βασίλης, διευθυντής ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων Περφέρειας Κρήτης, ενημέρωσε για την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων και τόνισε ότι είναι απαραίτητη η άδεια στο προσωπικό του τεχνικού τμήματος σε περίπτωση ελέγχου.

Ο κ. Πάρης Τζόρβας οικονομικός επόπτης Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ενημέρωσε για τα καταδυτικά πάρκα στο Ηράκλειο που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τουριστικού προορισμού.

Ο κ. Αμαργιωτάκης Μανώλης σύμβουλος εργασιακών σχέσεων και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην εταιρεία ergasiaka–gr.net μίλησε για εργασιακά θέματα και επικεντρώθηκε στις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει η ψηφιοποίηση της εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Επίσης ανέλυσε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και τις αλλαγές στα συστήματα Εργάνη 1 και 2.

Η κ. Αριστέα Μπένη, sinior contract manager Avra Tours ανέφερε ότι η Κρήτη παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Έχει παρατηρήσει με βάσει τα στοιχεία που διαθέτουν ότι το γραφείο τους έχει μια ικανοποιητική αύξηση στις κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και κρατήσεις για το 2027.

Ο κ. Σπύρος Φραγκουλάκης, resort manager και ο κ. Σωτηρόπουλος Νικόλαος παρουσίασαν το “The Crete Golf Club” τονίζοντας τον ρόλο των υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην καθιέρωση της Κρήτης ως πόλου έλξης για ποιοτικό τουρισμό. Παράλληλα, ενημέρωσαν τα μέλη για τις συνέργειες που αναπτύσσονται με επαγγελματίες του κλάδου για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις θερμές ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου κ. Σφακιανάκη Γιώργου προς τον Διευθυντή κ. Σπύρο Φραγκουλάκη και τον κ. Μπάμπη Φωσκολάκη, μέλος του ΔΣ του Crete Golf Club, για την άψογη φιλοξενία. Η βραδιά έκλεισε με ένα εξαιρετικό δείπνο, προσφορά της διοίκησης του Club, δίνοντας στα μέλη την ευκαιρία για χαλαρή συζήτηση, και ανταλλαγή απόψεων.