Ολομέλεια Σεπτεμβρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στον Άγιο Νικόλαο

Με μεγάλη συμμετοχή μελών και εκπροσώπων τοπικών φορέων του νομού Λασιθίου ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων πραγματοποίησε με επιτυχία την Ολομέλεια Σεπτεμβρίου, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Minos Beach Art Hotel στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα εμβληματικό ξενοδοχείο και συνυφασμένο ιστορικά με την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.

Κατά την έναρξη της ολομέλειας, απηύθυναν χαιρετισμούς και ανέπτυξαν σημαντικά θέματα:

Ο κ. Ανδρουλάκης Γιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την τουριστική ανάπτυξη του νομού, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και τη διασύνδεση του Αγίου Νικολάου με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα έργων και δράσεων για το νομό Λασιθίου ανέφερε τα σχέδια για θεματικά πάρκα και την ανάδειξη της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εντεταλμένος Σύμβουλος οδικής ασφάλειας Περιφ. Κρήτης αναφέρθηκε στα έργα υποδομής του ΒΟΑΚ και υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη. Ο κ. Πεδιαδίτης Μανούσος Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αγ. Νικολάου μίλησε για ανακατατάξεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό και παρουσίασε τη στρατηγική του Δήμου για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό. Επίσης ενημέρωσε για την μεγάλη γιορτή τουρισμού “τα 6α μαγειρέματα του δρόμου” η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς και είναι αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, την οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα.

Συμμετέχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής, οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων ενώ την εκδήλωση επισκέπτεται πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26/9 στον παραλιακό δρόμο Αγ. Νικολάου.

Ο κ. Προκοπάκης Γιάννης Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λασιθίου τόνισε τις προκλήσεις που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την ανάγκη αναβάθμισης της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

(ΑΣΤΕΚ) καθώς επίσης ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τον Πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Γιώργο Σφακιανάκη, για την από κοινού προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της σχολής με υποδομές και εξοπλισμό, πλήρη και μόνιμου προσωπικού, αποτελεσματικές λύσεις για την σίτιση και στέγαση των σπουδαστών και την αναβάθμιση του πτυχίου στο επίπεδο 6.

Ο κ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και με αφορμή της πρόσφατης πυρκαγιά στην περιοχή της Ιεράπετρας τόνισε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων.

Ο πρόεδρος κ. Σφακιανάκης Γιώργος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της ΑΣΤΕΚ στην τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και επανέλαβε τη στήριξη του Συλλόγου προς τη σχολή. Τόνισε με έμφαση την ανάγκη αναβάθμισης της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), με την αναβάθμιση των πτυχίων που παρέχει στο επίπεδο 6 και μέριμνα για τη σίτιση και στέγαση των σπουδαστών. Η ΑΣΤΕΡ και η ΑΣΤΕΚ αποτελούν τις σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση ανώτερων ξενοδοχειακών στελεχών απαραίτητα στην λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Όπως συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, μια επιτυχημένη ξενοδοχειακή σχολή θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα επιτυχημένα ελβετικά πρότυπα της σχολής-οικοτροφείου με παράλληλη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον χώρο της σχολής, που πέρα από τις ολοκληρωμένες εξειδικευμένες γνώσεις αναπτύσσεται και η ξενοδοχειακή κουλτούρα και συνείδηση.

Ο κ. Φρονιμάκης Νίκος , εκπρόσωπος της εταιρείας Datatrek , η οποία εξειδικεύεται στην κυβερνοασφάλεια και τις υποδομές cloud , τόνισε τη ραγδαία αύξηση των ψηφιακών απειλών και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Επισήμανε πως οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες και στοχευμένες, θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμα δεδομένα και πρότεινε μια σειρά από σύγχρονες λύσεις.

, , μέλος του Συλλόγου: Στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου χρόνου “10′ μέλους”, παρουσίασε το θέμα: . Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Σφακιανάκης, ενημέρωσε τα μέλη για τις δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τα σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων και τις Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης σχετικά με την επέκταση του ταμείου ανεργίας, ένα μέτρο που έχει σκοπό την οικονομική στήριξη των εποχιακών εργαζομένων κατά τη διάρκεια της νεκράς περιόδου και αποτελεί με βάση τα σημερινά δεδομένα τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης της εργασία στον τουρισμό.

Επίσης υπενθύμισε στα μέλη τις προσεχείς δράσεις του Συλλόγου:

Απονομή Βραβείων του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείου“Γ. Δασκαλάκη” στους καλύτερους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης για το έτος 2025, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου , στο ξενοδοχείο Creta Maris Resort στη Χερσόνησο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες από τον κ. Σφακιανάκη Γιώργο Πρόεδρο του Συλλόγου προς τον Διευθυντή του ξενοδοχείου κ. Πατσάκη Στράτο, στο προσωπικό και την εταιρία Bluegr Hotels για την άψογη φιλοξενία.

Ακολούθησε δείπνο στο παραδοσιακό καφενείο “adeste”, προσφορά του ξενοδοχείου, το οποίο αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για χαλαρές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος: Γιώργος Σφακιανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γάσπαρης