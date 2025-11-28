Ολομέλεια Νοεμβρίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η μηνιαία ολομέλεια του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στο ξενοδοχείο Capsis Astoria Heraklion.

Κύρια Θέματα και Παρουσιάσεις

Ο κ. Αμανάκης Νίκος παρουσίασε την εταιρεία Revitup, η οποία εξειδικεύεται στο Revenue Management και το Digital Marketing, με μακρόχρονη εμπειρία στον τουριστικό κλάδο και τη διαχείριση ψηφιακών εργαλείων. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων, αξιοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εφαρμόζοντας δυναμικές στρατηγικές τιμολόγησης και ενισχύοντας την ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση των απευθείας κρατήσεων, της μέσης τιμής δωματίου (ADR) και των συνολικών εσόδων.

Η κ. Δεκάζου Έλενα παρουσίασε την εταιρεία Lab Lumina, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή χειροποίητων αρωματικών κεριών σόγιας και αρωματικών χώρου, προσφέροντας προϊόντα καθαρής και ασφαλούς καύσης, χωρίς αιθάλη και τοξικά κατάλοιπα.

Ο κ. Χαϊδεμενάκης Χάρης παρουσίασε την εταιρεία Randstad Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία, την ανάπτυξη προσωπικού και την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για τη βελτίωση των επιχειρησιακών πρακτικών, ενώ ανέλυσε και τις σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου, κ. Ιάκωβος Ουρανός, παρουσίασε αποτίμηση της τουριστικής σεζόν 2025, παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης, τα οποία καταδεικνύουν ότι και για το 2026 αναμένεται αυξημένη ζήτηση.

Ο κ. Αγγελάκης Γιάννης, AI/DT Trainer & Consultant, αναφέρθηκε σε σύγχρονες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στον ξενοδοχειακό κλάδο και παρουσίασε πρακτικούς τρόπους αξιοποίησής της.

Στη συνέχεια, οι κ. Βασίλης Σαμαριτάκης, Δασολόγος – Μελετητής και εξωτερικός συνεργάτης της Δασικής Υπηρεσίας για το πρόγραμμα Life Phoenix, και κ. Γιάννης Ασπετάκης, Δασολόγος – Διευθυντής Δασών Ηρακλείου, παρουσίασαν το έργο:

«Life Phoenix: Διαχείριση των φοινικοδασών της Κρήτης και καλές πρακτικές προστασίας από το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα».

Ο κ. Κοζής Γιώργος, αξιοποιώντας το καθιερωμένο 10λεπτο μέλους, παρουσίασε το θέμα:

«15 κορυφαίες διατροφικές τάσεις 2025–2030».

Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Σφακιανάκης Γιώργος, ενημέρωσε τα μέλη για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προγραμματίζει ο Σύλλογος, ενώ ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση «Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου.

Ο Ταμίας του Συλλόγου, κ. Καλαϊτζάκης Μανόλης, παρουσίασε σύντομο οικονομικό απολογισμό του ετήσιου χορού που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.

Κλείσιμο Εκδήλωσης

Η ολομέλεια ολοκληρώθηκε με τις θερμές ευχαριστίες του Προέδρου προς τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κ. Μανούσο Μανόλη, καθώς και προς το προσωπικό, για την άψογη φιλοξενία.