Την Παρασκευή 4/9 ολοκληρώθηκε το φετινό 8ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας.

Το σχολείο ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου και διήρκεσε 15 μέρες, Υλοποιήθηκε στις σύγχρονες αίθουσες του Κέντρου Πολιτιστικής Μέριμνας με συμμετοχή 26 αλλοδαπών μαθητών καταγόμενων από 13 διαφορετικές χώρες. Υλοποιήθηκαν 5 τμήματα διαφορετικού επιπέδου ελληνομάθειας, στα οποία δίδαξαν οι φιλόλογοι καθηγητές με εξειδίκευση στη διδασκαλίας της Ελληνικής γλωσσας ως δεύτερης σε αλλοδαπούς, Ρένα Αχλάτη, Μαρία Φραγκούλη, Ελένη Παϊσανίδη, Πέτρος Περάκης και Μανώλης Πετάσης.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν στην Ιεράπετρα και στο σχολείο μας ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κος Μανώλης Φραγκούλης και η βουλευτής Λασιθίου κα Κατερίνα Σπυριδάκη.

Αυτές οι 15 μέρες ήταν για τους συμμετέχοντες ένα ταξίδι στον ελληνικό πολιτισμό, την κρητική φύση, την κρητική διατροφή, την ελληνική ιστορία και παράδοση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας διάρκειας 40 ωρών. Επιπλέον, συμμετείχαν σε μαθήματα κρητικών χορών που προσφέρθηκαν σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ιεράπετρας «Κρητικός Χορός» και τη χοροδιδάσκαλο κα Κατερίνα Βαγγέλα.

Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση παρασκευής με παραδοσιακό τρόπο της κρητικής μυζηθρόπιτας από τις ντόπιες νοικοκυρές κα Αρχοντία Πυθαρούλη και κα Ευγενία Κοπανάκη στον χώρο του σχολείου, παρουσίαση τυροκόμησης από τον κο Δημήτρη Μπρόκο στον χώρο των ανεμόμυλων στη χερσόνησο της Κολοκύθας αλλά και παρουσίαση παραδοσιακής σαπωνοποίας από την κα Ρέα Πηγιάκη στο πολιτιστικό κέντρο του Μύρτου. Και στις 3 παρουσιάσεις οι μαθητές μας συμμετείχαν ενεργά μετατρέποντας τες σε βιωματικά απολαυστικά μαθήματα. Γνώρισαν, τέλος, από κοντά την επιχείρηση «ΒΙΟΑROMA», στις εγκαταστάσεις της οποίας ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία παραγωγής αιθέριων ελαίων από βότανα της κρητικής φύσης.

Στο πλαίσιο των εξωτερικών δραστηριοτήτων, πήραν μια δυνατή γεύση κρητικής φύσης Συγκεκριμένα, πεζοπόρησαν στο δάσος του Σελακάνου, και στο δάσος της Θρυπτής απολαμβάνοντας το πράσινο της περιοχής μας. Επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στον οποίο και ξεναγήθηκαν από την αρχαιολόγο κα Melissa Eaby. Πραγματοποίησαν επισκέψεις σε αξιοθέατα της πόλης και του δήμου μας, όπως η Μνημειακή Ελιά του Καβουσίου, το Ενετικό Φρούριο «Καλές» και τη γέφυρα του Κρυοποτάμου.

Ήταν ένα ταξίδι στη γνήσια Κρήτη γεμάτο με αυθεντικές εμπειρίες που άφησαν στους συμμετέχοντες τις καλύτερες εντυπώσεις. Δημιουργήθηκαν νέοι φίλοι για την περιοχή μας, νέοι λάτρεις του κρητικού τρόπου ζωής και ανανεώθηκε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχολείου, όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που συνεργάστηκαν εντός και εκτός αίθουσας και με χαμόγελο παρείχαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους μαθητές μας. Επίσης νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τόσο τον Δήμο Ιεράπετρας για την προσφορά στους μαθητές μας χάρτη της πόλης και του νέου φυλλαδίου με τα αξιοθέατα του δήμου μας όσο και το Οινοποιείο ΚΤΗΜΑ ΤΟΠΛΟΥ για την προσφορά φιαλών κρασιού που δόθηκαν ως αναμνηστικό στους συμμετέχοντες.

Το 8ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας έριξε την αυλαία και πλέον όλοι, μαθητές και συντελεστές, ανυπομονούμε για το επόμενο, το 9ο Θερινό Σχολείο, με έναρξη στα τέλη Αυγούστου του 2026.