Ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο για το Τουριστικό Μάρκετινγκ στο Ηράκλειο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Advances in Tourism Marketing (ATMC) που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, σε διοργάνωση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και την ευγενική υποστήριξη της Paralos Hospitality και του Wines of Crete.

Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε πολύ διαφορετικά και ενδιαφέροντα θέματα, καθώς και μια πολυπολιτισμική ομάδα ερευνητών (120 παρουσιάσεις εργασιών από περισσότερους από 250 συγγραφείς, από τους/τις οποίους/ες 164 παρευρέθηκαν στο Ηράκλειο) σε διαφορετικά στάδια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας, που προέρχονταν από περισσότερα από 100 ιδρύματα και εκπροσώπησαν 28 χώρες.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης τρεις διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές (ο καθηγητής Giampaolo Viglia του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο, η Δρ Magdalena Florek του International Institute of Place Branding και ο καθηγητής Ian Phau του Πανεπιστημίου Curtin, Αυστραλία), οι οποίοι εξέτασαν το μέλλον του τουριστικού μάρκετινγκ, τη σημασία της δημιουργικότητας στην προώθηση της εικόνας ενός τόπου και την ανάγκη μέτρησης της πραγματικής συμπεριφοράς στον τουρισμό.

Τα συμπεράσματα ήταν σαφή: η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν ριζικά το μάρκετινγκ του τουρισμού, επιτρέποντας πιο εξατομικευμένες και συναρπαστικές εμπειρίες. Η βιωσιμότητα παραμένει ένα διατομεακό θέμα, είτε μέσω πολιτιστικών φεστιβάλ, αγροτικού τουρισμού ή άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στα νησιά, ενώ η έννοια της πολυτέλειας στον τουρισμό εξελίσσεται προς ένα πιο ήσυχο, πιο αυθεντικό και προσανατολισμένο στην ευεξία μοντέλο. Η δημιουργικότητα και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, όπως η μουσική, η γαστρονομία και η αφήγηση ιστοριών, αναδύονται ως βασικά εργαλεία στην αναγέννηση των προορισμών. Η περιεκτική προώθηση της εικόνας ενός τόπου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και της εκτίμησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Το συνέδριο ανέδειξε επίσης τη μεθοδολογική ποικιλομορφία που διαμορφώνει τη σύγχρονη έρευνα, με προόδους σε τομείς όπως η βιβλιομετρία, η ανάλυση συναισθημάτων, οι Q-μεθοδολογίες και η πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς και διεπιστημονικής συνεργασίας, με στόχο τη γεφύρωση του ακαδημαϊκού και του βιομηχανικού κόσμου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα με τις επιστημονικές εισηγήσεις, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές του κρητικού διατροφικού πολιτισμού μέσα από παραδοσιακά πιάτα και γευσιγνωσία κρασιού από το Δίκτυο Οινοποιών Wines of Crete, να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής τυριού από τον τυροκόμο Δημήτρη Μπρόκο και τον στολισμό ξομπλιαστών κουλουριών από τον Συνεταιρισμό Γυναικών Μαράθου, ενώ παρουσιάστηκε και ο τίτλος «Κρήτη: Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026». Οι μουσικοί Νίκος και Μάνος Επιτροπάκης (λύρα και λαούτο αντίστοιχα) ερμήνευσαν αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο, ενώ οι Μάριος Καραχάλιος (κανονάκι, φωνή), Δήμητρα Λελέκη (ούτι), Σάββας Μιχαηλίδης (νέι), Μαρία Σταυρακάκη (κρουστά, φωνή), Στάθης Γιαλιτάκης (λύρα), Νίκος Δοξαστάκης (λαούτο) και Σάκης Πολύζος (κοντραμπάσο) παρουσίασαν ένα ρεπερτόριο από την ελληνική και την κρητική μουσική παράδοση. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στο χωριό Αρχάνες.

Το συνέδριο ATMC είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα συνέδρια τουριστικού μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο και πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη φορά, ενώ είναι η πρώτη φορά που οι εργασίες του φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, καθώς και την Paralos Hospitality και το Δίκτυο Οινοποιών Wines of Crete, την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, τους υποστηρικτές και φυσικά τους συμμετέχοντες και εύχεται να έχει ξανά την ευκαιρία να φιλοξενήσει τόσο μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις που αφορούν τον τουρισμό και την προώθηση προορισμών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου [https://atmcconferences.wordpress.com] για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου και τους ομιλητές.

**Για περισσότερες πληροφορίες για τον Τύπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, κα. Ειρήνη Παπαδάκη (eirpapadaki@hmu.gr, 6972605023).