Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ενημερωτικών δράσεων Πρώτων Βοηθειών στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον συμπολιτών ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών δράσεων Πρώτων Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ που υλοποίησε κατά την χειμερινή περίοδο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της ασφάλειας στην καθημερινή μας ζωή.

Στην ενημερωτική δράση της 4ης Απριλίου συμμετείχαν οι εκπαιδευτές: κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Τραυματολόγος MD, MSc με τη συνεργάτιδά του, κ. Αθανασία Δραγατσίκη (νοσηλεύτρια) καθώς και η υπεύθυνη εκπαίδευσης παιδιατρικού BLS κ. Έφη Ταβλαδάκη – παιδίατρος, εντατικολόγος MD, PhD Διευθύντρια ΕΣΥ με τους συνεργάτες της : (Κώστα Καλαρχάκη, Μαρία Καραμανωλάκη και Μιχάλη Κανακουσάκη).

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιάννης Ρουκουνάκης ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την υποστήριξη των δράσεων που αναλήφθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα καθώς και για την ενεργό συμμετοχή του στην ενημερωτική εκδήλωση του Σαββάτου (4/4), το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Αγίου Νικολάου για την άψογη οργάνωση των ενημερωτικών συναντήσεων, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Α.Ε.Α.Ν) για την φιλοξενία, τους συμπολίτες για την συμμετοχή τους καθώς και το S/M Μεθυμάκης – Μηναδάκης για την ευγενική χορηγία τους.

Μέσα από τις ενημερωτικές δράσεις, τη γνώση και την εκπαίδευση – υπογράμμισε – «Ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση των πολιτών, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν με τόσο μεγάλη συμμετοχή, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υπόθεση όλων μας.

Θα συνεχίσουμε με συνέπεια και σχέδιο να επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια μας, δημιουργώντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και πιο έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση.»