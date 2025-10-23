Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο συνέδριο «Φυσικής Δρώμενα III» με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το διήμερο 18 & 19 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης πραγματοποίησε με επιτυχία το 3ο κατά σειρά συνέδριο του, με τίτλο «Φυσικής Δρώμενα III» . Η πόλη του Ρεθύμνου, υποδέχτηκε συναδέλφους εκπαιδευτικούς από όλο το νησί, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που ανέδειξαν με την παρουσία τους την αιτία πραγματοποίησης αυτού του συνεδρίου.

Οι τρεις θεματικοί άξονες, «Φυσική στην έρευνα», «Φυσική στην εκπαίδευση» και «Η Τεχνητή νοημοσύνη, ως εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι ηθικές προεκτάσεις της», πλαισιώθηκαν από υψηλού επιπέδου εισηγήσεις που προκάλεσαν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

Οι ερευνητές και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρουσίασαν νέα δεδομένα που αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα σχολεία, καθώς και νέες πρακτικές σε θεματικές ενότητες, όπως η Κλιματική Αλλαγή, που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν την επιστημονική γνώση και να φτάσουν σε προτάσεις για τη λύση κοινωνικοεπιστημονικών θεμάτων.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και σε αυτό το Συνέδριο, η ενότητα της «Φυσικής στην εκπαίδευση», καθώς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο προτάσεις για τη διδασκαλία θεμάτων Φυσικής, όσο και νέα εργαλεία για τη βελτίωση της οργάνωσης και προετοιμασίας του μαθήματος της Φυσικής. Επίσης, παρουσιάστηκαν εργασίες και συμμετοχές σε προγράμματα και διαγωνισμούς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, από ομάδες μαθητών με την υποστήριξη εκπαιδευτικών που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους της ΠΑΝΕΚΦΕ, οι διαγωνισμοί στους οποίους λαμβάνουν μέρος οι εκπαιδευτικοί – φυσικοί, με ομάδες μαθητών τους, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την κατάκτηση γνώσης μέσα από τη βιωματική μάθηση.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η συνομιλία της Καθηγήτριας Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Σταυρούλας Τσινόρεμα, με τον Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστο Λιονή, με θέμα τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ως εργαλείο τόσο στην έρευνα όσο και στην εκπαίδευση καθήλωσε τους παρευρισκόμενους. Ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, τη διαφορετική ματιά που οφείλουμε να έχουμε απέναντι στη νέα εποχή που φέρνει η χρήση του εργαλείου της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας μάλιστα τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση αυριανών πολιτών που θα χρησιμοποιούν ορθολογικά κάθε λογής εργαλείο που δημιουργείται από αλγόριθμους.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και με αφορμή το κλείσιμο δέκα χρόνων παρουσίας του Συλλόγου Φυσικών στο νησί, έγινε ανασκόπηση των δράσεων και τέθηκαν ξανά τα ζητήματα για τα οποία ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παλεύει και την επόμενη μέρα.

«Το Συνέδριο στήριξε για ακόμη μία φορά έμπρακτα η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε την επιστήμη της Φυσικής στην κοινωνία της Κρήτης, αλλά και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για την επιστημονική γνώση. Σημαντική είναι η βοήθεια και η στήριξη του Δήμου Ρεθύμνης που αγκαλιάζει ακόμη μία δράση μας, φιλοξενώντας το Συνέδριο «Φυσικής Δρώμενα ΙΙΙ» για πρώτη φορά, στο «Σπίτι του Πολιτισμού». Τέλος, το Συνέδριο υποστήριξαν και οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις», επισημαίνουν οι διοργανωτές.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα διασύνδεσης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα Γεώργιος Ματαλλιωτάκης, ο οποίος παρέλαβε και την τιμητική πλακέτα που απένειμε ο Σύλλογος στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την στήριξη που παρέχει αυτά τα δέκα χρόνια στις δράσεις του.

Στις εργασίες του Συνεδρίου παρευρέθηκαν επίσης, η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής & Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Σκορδίλης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Νεκτάριος Παπαδογιάννης.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν «τους εισηγητές και τις εισηγήτριες για τις άρτιες και ενδιαφέρουσες ομιλίες τους, τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου που συνέβαλαν τα μέγιστα για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα και όλους όσοι στήριξαν με την παρουσία τους αυτή τη δράση του Συλλόγου μας».