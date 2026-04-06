Ολοκληρώθηκε ο Κύκλος Δράσεων «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ» της Περιφέρειας Κρήτης

Με εξαιρετική επιτυχία και με μαζική συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, ολοκληρώθηκε ο κύκλος δράσεων «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ: Η Δύναμη της Ανθρώπινης Σύνδεσης». Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ηρακλείου, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο και κοινωνική συνοχή με επίκεντρο την πρόληψη της βίας.

Ειδικότερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε μια υψηλού επιπέδου επιστημονική συνάντηση. Οι ψυχολόγοι Μανώλης Καργάκης και Παρασκευή Νικηφόρου, μαζί με τον εκπαιδευτικό Γιάννη Φαρσάρη, ανέλυσαν υπό τον συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη, το φαινόμενο της βίας ως «συγκοινωνούντα δοχεία» ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και τον ψηφιακό κόσμο .

Επίσης στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης», έλαβε χώρα μια απόλυτα διαδραστική εκδήλωση, «πλημμυρισμένη» από τέχνη και δημιουργικότητα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η πολυδιάστατη παράσταση «Πετάω, Πετάς, Πετάμε», βασισμένη στο βιβλίο της Συραγώς Χορταριά «Τη λένε Ρόδη». Στο δεύτερο μέρος, το βιωματικό εργαστήριο δημιουργικότητας του ερευνητή του Ι.Τ.Ε., Δημήτρη Γραμμένου, με τίτλο «Από το Αχ στο Αχά!», ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τη διαφορετικότητα σε πηγή συν-δημιουργίας.

Ο κύκλος δράσεων κορυφώθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθέατρου «Αστόρια». Οι Υπαστυνόμοι Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης (Προϊστάμενος Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων) και Κρίστα-Χριστίνα Σαμαρτζή (Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ.), ενημέρωσαν τους μαθητές 14 σχολείων του Δικτύου «Έλα μαζί μας» για τους κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της μη ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Παράλληλα, τα θεατρικά και βιωματικά δρώμενα των μαθητών έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Σε δήλωσή της για την ολοκλήρωση του Κύκλου Δράσεων, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, τόνισε:

«Συνθέσαμε με πράξεις το “μαζί”, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη επαφή παραμένει η πιο ισχυρή δύναμη απέναντι στον αποκλεισμό και τη βία. Η συγκινητική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και η δίψα των μαθητών μας για ουσιαστική σύνδεση, μας γεμίζει ελπίδα αλλά και ευθύνη για τη συνέχεια. Στόχος μας στην Περιφέρεια Κρήτης είναι να συνεχίσουμε να θωρακίζουμε τα παιδιά μας με εφόδια ενσυναίσθησης, σεβασμού και κριτικής σκέψης. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο και ότι η κοινότητά μας παραμένει ανεκτική, ενωμένη και δυνατή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές, τους εισηγητές και κυρίως στους μαθητές μας που έγιναν οι πρεσβευτές αυτού του μηνύματος.»