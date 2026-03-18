Ολοκληρώθηκε η κατασκευή προστατευτικού στεγάστρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/03/2026
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχώρησε στην ολοκλήρωση της κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, ενός έργου ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση των υποδομών και την καθημερινή εξυπηρέτηση μαθητών, εκπαιδευτικών και συνοδών.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα των δομών ειδικής αγωγής, όπου οι ανάγκες προσβασιμότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας είναι αυξημένες.

Η παρέμβαση, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της σχολικής και γονεϊκής κοινότητας, υλοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του σχολικού χώρου, προσφέροντας προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τους μαθητές.

Η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 28.000 ευρώ και καλύφθηκε από το ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης και ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση αυτού του έργου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση, που κάνει την καθημερινότητα των παιδιών καλύτερη και πιο ασφαλή. Κάθε παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητα των παιδιών έχει για εμάς ιδιαίτερη αξία. Συνεχίζουμε με σταθερό προσανατολισμό τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες της ειδικής αγωγής και στη στήριξη της σχολικής κοινότητας».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά την αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Μαρία Γάλλου, τον Διευθυντή Μελετών του Δήμου κ. Κωστή Αγγελάκη, καθώς και όλα τα στελέχη της υπηρεσίας που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

