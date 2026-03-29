Ολοκληρώνεται η αντικατάσταση των πυλώνων φωτισμού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι από το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 ξεκινούν οι εργασίες τοποθέτησης νέων πυλώνων φωτισμού στον χώρο της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας».

Με την υλοποίηση των εργασιών αυτών ολοκληρώνεται η διαδικασία αντικατάστασης των πυλώνων φωτισμού, η οποία είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2025, σηματοδοτώντας την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού της εγκατάστασης.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς οι παλαιοί πυλώνες φωτισμού, οι οποίοι έχουν ήδη αφαιρεθεί, δεν πληρούσαν πλέον τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φθοράς και πιθανής πτώσης τμημάτων τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026. Κατά το διάστημα αυτό (Σάββατο 28 Μαρτίου – Τετάρτη 1 Απριλίου), το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις ή άλλες δραστηριότητες.

