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Ολικός αποκλεισμός του Λασιθίου εν μέσω τουριστικής περιόδου – Φτάνει πια ο συγκοινωνιακός και οικονομικός στραγγαλισμός!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
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Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή μας για τη νέα απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ (περιοχή γέφυρας Ξεροπόταμου) για 6 συνεχόμενες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 17:00.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατανοούμε πλήρως ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και οι εργασίες ασφαλείας είναι έργα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, η επιλογή να αποκοπεί πλήρως ο Νομός Λασιθίου στην αιχμή της τουριστικής περιόδου (αρχές Σεπτεμβρίου), κατά τις ώρες της απολύτου αιχμής των μετακινήσεων, δείχνει πλήρη απαξίωση προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία μας.

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Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι καταστροφικές: Πλήγμα στον Τουρισμό & την Εστίαση: Χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβίζονται, ακυρώνουν εκδρομές και δυσκολεύονται στην πρόσβαση από και προς τα αεροδρόμια. Παράλυση της Αγοράς: Η τροφοδοσία των καταστημάτων μας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινό Γολγοθά. Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία: Η καθυστέρηση στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών υγείας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν το κόστος και η κακή διαχείριση του χρόνου των έργων να μετακυλίονται συνεχώς στις πλάτες των επαγγελματιών και των πολιτών του Λασιθίου.

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Απαιτούμε άμεσα: Αναθεώρηση του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες ή με εκ περιτροπής κυκλοφορία). Ουσιαστική μέριμνα και εναλλακτικές λύσεις που δεν θα αποκόπτουν την Ιεράπετρα και το ανατολικό Λασίθι από την υπόλοιπη Κρήτη. Η υπομονή της τοπικής αγοράς έχει εξαντληθεί. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Βουλευτές του νομού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα βιώσιμη λύση.

ΤΟ παραπάνω δελτίου τύπου το υπογράφουν οι Παρακάτω Συλλόγοι :

  • Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Δήμου Σητείας
  • Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης Αγίου Νικολάου
  • Σωματείο Καφέ -Εστίασης Ιεράπετρας

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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