Οι συντάξεις των Λασιθιωτών πλέον εκδίδονται γρήγορα στον τόπο τους

Η δυνατότητα έκδοσης συντάξεων απευθείας στο Λασίθι αποτελεί σημαντική πρόοδο για τους πολίτες της περιοχής, όπως τόνισε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά την επίσκεψη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρου Βαρβέρη, στα γραφεία της Τοπικής Διεύθυνσης Αγίου Νικολάου.

Κατά τη σύσκεψη με τη συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας Συντάξεων Ευγενίας Τζάκα, της Περιφερειακής Διευθύντριας Κρήτης Ευδοξίας Καψαλάκη και στελεχών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου, αξιολογήθηκε η πορεία των συνταξιοδοτικών αιτημάτων, ένα χρόνο μετά την έναρξη έκδοσης συντάξεων από το Λασίθι.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η απονομή συντάξεων στην τοπική Διεύθυνση αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τους πολίτες, απαλλάσσοντάς τους από πολυετή ταλαιπωρία, ενώ επισήμανε την ανάγκη εύρεσης κατάλληλου χώρου για το ΚΕΠΑ Αγίου Νικολάου, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης στο Λασίθι παραμένει προτεραιότητα, για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κάθε πολίτη», κατέληξε ο κ. Πλακιωτάκης.