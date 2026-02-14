Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ξεκλειδώνουν τα μυστικά της αρχαίας Ολούντας

Η περιοχή της αρχαίας Ολούντας ένας από τους τόπους της Κρήτης που αναπτύχθηκε ο θαλασσοκράτης πολιτισμός – μια πόλη κράτος που άκμασε από τα Μινωικά χρόνια έως την πρώτη Βυζαντινή περίοδο κοντά στην σημερινή Ελούντα έδωσε το έναυσμα στους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου να ασχοληθούν με τους αρχαίους πολιτισμούς αφήνοντας μετά το πέρας της εργασίας τους ένα χρήσιμο αποτύπωμα για τους δημότες και τους ξένους επισκέπτες της περιοχής.

Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Δεμέτζου κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την υποστήριξη της κ. Ελένης Ψόχιου προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε Λασιθίου και του κ. Θεοτόκη Θεοδούλου καταδυόμενου αρχαιολόγου και προϊσταμένου στο γραφείο Κρήτης της Εφορίας Ενάλιας Αρχαιολογίας συνέθεσαν από κοινού το ιστορικό και πολιτισμικό παζλ της αρχαίας πόλης που βυθίστηκε στη θάλασσα, πιθανότατα λόγω γεωλογικών μεταβολών και τα ερείπια της είναι ορατά κάτω από το νερό στην περιοχή του Πόρου Ελούντας.

Με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Μαρίας Δεμέτζου, την υποστήριξη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) του Δήμου Αγίου Νικολάου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας κ. Μάνου Λεμπιδάκη προχώρησαν στην κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας που τοποθετήθηκε χθες (13/2) στην Ελούντα και με την βοήθεια QR code ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες για το μέρος που επισκέπτεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την πληροφοριακή πινακίδα οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου δημιούργησαν κόμικς και αφίσα με το ίδιο θέμα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης που παρευρέθηκε στη λιτή τελετή των εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε παρουσία αντιδημάρχων, καθηγητών και μαθητών ανέφερε : «Στηρίξαμε με χαρά την πρωτοβουλία του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου για τη δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας με QR code που οδηγεί σε διαδραστικό κουίζ για την ιστορία της αρχαίας Ελούντας.

Η δράση αυτή συνδυάζει το ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου, με την δημιουργία, τη γνώση και την τεχνολογία και αναδεικνύει με σύγχρονο τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Συγχαίρω τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους μαθητές που συνέβαλαν ουσιαστικά με τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση της ιδέας. Ευχαριστώ το τμήμα πληροφορικής και επικοινωνίας του Δήμου και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό.

Ο Δήμος μας στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση και προβάλλουν τον τόπο μας».

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Αρακαδάκης, Γιώργος Μπελούκας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάνος Λεμπιδάκης, οι τοπικοί σύμβουλοι Μιχάλης Παμπουχτίδης και Αθηνά Υγειονομάκη. η διευθύντρια του σχολείου κ Μαρία Χατζηπαναγιώτη, ο υποδιευθυντής κ. Γιώργος Κόκκας και οι καθηγήτριες του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου κ.κ Μαρία Δεμέτζου, Πόπη Καλλιωράκη, Ανθή Ρουμπελάκη.

Ακολουθεί σύνδεσμος με την εργασία των μαθητών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου : https://www.agiosnikolaos.gr/ancient-olous/