Οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν το λογότυπο της ΔΔΕ Λασιθίου

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη δημιουργία του νέου επίσημου λογοτύπου της. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη δημιουργικότητά σας και να δώσει τη δυνατότητα στη σχολική κοινότητα να εκφράσει την ταυτότητα, τις αξίες και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής μας.

Θεματικός Προσανατολισμός του Λογοτύπου

Το λογότυπο που θα σχεδιάσετε μπορεί να εμπνέεται από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Την εκπαίδευση: τη γνώση, την καινοτομία, την εξέλιξη.

Τον άνθρωπο: τη συνεργασία, τη δημιουργία, την ανθρωπιστική διάσταση της μάθησης.

Τη φύση: το περιβάλλον, την αρμονία, την αειφορία.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού Λασιθίου: το τοπίο, τον πολιτισμό, τα ιστορικά ή γεωγραφικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητά του.

Με τη συμμετοχή σας συμβάλλετε ενεργά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αναγνωρίσιμης και ουσιαστικής εικόνας της ΔΔΕ Λασιθίου. Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα, την πρωτοτυπία, τη σαφήνεια του μηνύματος και τη συνάφειά τους με τις παραπάνω θεματικές.

Τεκμηρίωση της πρόσκλησης

Η πρόσκληση συντάσσεται βάσει διεθνών πρακτικών στη δημιουργία οπτικής ταυτότητας οργανισμών, όπου προτεραιότητα δίνεται στη σύνδεση του λογοτύπου με τον σκοπό, τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα. Η έμφαση στην εκπαίδευση, τον άνθρωπο και τη φύση αντανακλά τις βασικές αρχές της σχολικής κοινότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ η αναφορά στα γνωρίσματα του Λασιθίου ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη ενσωμάτωσης της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε κάθε σύγχρονη οπτική ταυτότητα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις δημιουργίες σας. Έχοντας εμπιστοσύνη στη δημιουργική σας ικανότητα, ευελπιστούμε ότι η ΔΔΕ Λασιθίου θα αποκτήσει ένα λογότυπο αντάξιο της εκπαιδευτικής της αποστολής και του τόπου που υπηρετεί.

Περιμένουμε τις δημιουργίες σας μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στο

ygeia@dide.las.sch.gr

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης