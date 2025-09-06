Οι κτηνοτρόφοι χάνουν το δίκιο τους – Τουρίστες και απλοί πολίτες βίωσαν μια απίστευτη ταλαιπωρία

Εικόνες ντροπής, οργής και δυσφήμησης για την Κρήτη, την Ελλάδα και όλους μας επικράτησαν μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και όχι μόνο, εξαιτίας της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων.

Αποκλεισμένοι δρόμοι και ταλαιπωρία ωρών. Εξοργισμένοι και έκπληκτοι τουρίστες να κουβαλούν μέσα το λιοπύρι τις βαλίτσες στο χέρι για να μη χάσουν τις πτήσεις τους. Πολίτες που πήγαιναν ή γύριζαν από τις δουλειές τους να είναι όμηροι στη μέση του δρόμου, κι όλα αυτά γιατί άραγε;

Και τι φταίνε οι απλοί πολίτες που Παρασκευή μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα βίωσαν αιφνίδια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αυτήν την ταλαιπωρία; Και σε ένα τέτοιο βραχυκύκλωμα τι θα μπορούσε να κάνει η Αστυνομία για να περιορίσει την απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών και να αποτρέψει τη δυσφημιστική εικόνα της χώρας μας από τους δικαιολογημένα εξοργισμένους τουρίστες; Υπάρχει κράτος και λειτουργεί;

Μα το πιο χαρακτηριστικό τηλεφώνημα (με τον ίδιο τρόπο που μια τέτοια κινητοποίηση γενικεύει και πιάνει κυρίως εκείνους που δε φταίνε) μας έλεγε πως «πείτε σε αυτούς τους οπεκεπέδες που κλείσανε σήμερα το δρόμο να εξοργίζονταν τόσο με εκείνους που κλέψανε τα λεφτά που δικαιούνταν και όχι να την πληρώνουμε εμείς σήμερα»!

«Εγκλωβισμός και ντροπή στην παλιά εθνική οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου. Με την βοήθεια τουριστών προσπαθούσαμε να απεγκλωβιστούμε για 2 ώρες. Αν τύχαινε και καμία πυρκαγιά απλά θα καιγόμασταν όλοι! Μας έστειλαν από την εθνική οδό την οποία έκλεισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Οπότε όσοι πήγαιναν προς το Ρέθυμνο αλλά και όσοι πήγαιναν προς το Ηράκλειο συναντήθηκαν στα στενά δρομάκια της παλαιάς εθνικής: λεωφορεία, νταλίκες βυτιοφόρα και όλοι εμείς με τα ΙΧ».

Η κίνηση, τα νεύρα και το άγχος μετατοπίστηκαν και στα στενά γειτονιών απ’ όπου αναζητούσαν διέξοδο απελπισμένοι οδηγοί.

Δυστυχώς, μόνοι χαμένοι με τέτοιες κινήσεις απελπισίας είναι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι που έτσι κι αλλοιώς δεν έχουν την κοινωνία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί τους αλλά τώρα κατόρθωσαν να εξοργίσουν τους πάντες… ακόμα και τους ξένους!

Διότι οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι κάπου τα μπέρδεψαν. Άλλο απελπισμένοι κι άλλο απολύτως συγχυσμένοι ώστε να λειτουργούν με απόλυτη εκδικητικότητα απέναντι στην κοινωνία που δεν φταίει σε τίποτε και που πιθανόν μέχρι νωρίς σήμερα το απόγευμα να τους έβλεπε με κάποια συμπάθεια. Τώρα, την έχασαν κι αυτή με την ακατανόητη ενέργεια τους να κόψουν με τσαμπουκά το δρόμο!